Один маленький болт спричинив катострофічні проблеми для власників гібридних Toyota Camry

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), йдеться про болт, що забезпечує електричний контакт на клемі інвертора — ключового елемента гібридної силової установки. Якщо кріплення ослаблене, контакт може бути нестабільним, що загрожує некоректною роботою системи.

Читайте також: Новий Toyota Aygo X вже доступний в Європі: гібридна революція у сегменті міських авто

Як пише Carscoops, у реальних умовах це може проявлятися по-різному: від появи попереджувальних індикаторів на панелі приладів і переходу автомобіля в аварійний режим з обмеженою потужністю — до значно серйозніших сценаріїв. У найгіршому випадку можливі раптова втрата тяги під час руху або навіть займання.

Які моделі потрапили до відкличної кампанії

Під сервісну кампанію потрапили 55 405 гібридних автомобілів Toyota. Основну частину складають седани Camry Hybrid 2025–2026 модельних років — понад 51,6 тисячі одиниць. До них приєдналися 3 761 кросовер Corolla Cross Hybrid 2026 року випуску. Усі ці автомобілі оснащені інверторами, виготовленими компанією Denso на заводі в штаті Теннессі.

При цьому силові агрегати в моделей різні: Camry Hybrid використовує 2,5-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором, забезпечуючи сумарну потужність від 225 до 232 к.с. залежно від типу приводу. Corolla Cross Hybrid оснащується 2,0-літровим агрегатом із загальною потужністю 196 кінських сил.

Toyota повідомляє, що на цей момент не зафіксовано жодних ДТП або травм, пов’язаних із дефектом. Водночас компанія отримала 34 польові технічні звіти та 15 гарантійних звернень, які й стали підставою для запуску відкликання.

Що робитимуть дилери

Остаточна процедура ремонту ще перебуває на стадії узгодження. Після її затвердження дилерські центри перевірятимуть інвертор у відкликаних автомобілях і, за потреби, підтягуватимуть або замінюватимуть проблемний болт. Усі роботи виконуватимуться безкоштовно для власників. Повідомлення клієнтам розпочнуться після того, як Toyota офіційно запустить сервісну програму.

Також цікаво: Японський Toyota RAV4 суттєво відрізняється від європейських та американських версій

Складність сучасних авто

Ця історія ще раз підкреслює, наскільки складними стали сучасні гібридні та електрифіковані автомобілі. Коли всі системи працюють як слід, вони демонструють високу ефективність і надійність. Але навіть один крихітний болтик, встановлений не зовсім правильно, може зупинити десятки тисяч машин по всій країні.