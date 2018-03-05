В мережі з’явились фото концепт-кару Skoda Vision X з гібридною силовою установкою на природному газі. Серійна модель стане «молодшим» кросовером в лінійці чеської марки і розташується на сходинку нижче за модель Karoq.

Компанія Skoda представила концепт-кар Vision X, покликаний дати уявлення про майбутній компактний кросовер чеської марки. Публічна прем'єра новинки відбудеться шостого березня на Женевському автосалоні.

Серійну версію Skoda Vision X побудують на платформі MQB концерну Volkswagen, яка вже лежить в основі Seat Arona і Volkswagen T-Roc. Довжина автомобіля склала 4250 мм, а висота - 1500 міліметрів. Розмір колісної бази дорівнює 2645 міліметрів. Серійний кросовер стане «молодшим» SUV в лінійці «Шкоди» і займе місце на сходинку нижче Karoq.

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Прототип Skoda Vision X оснастили гібридною силовою установкою, в основу якої увійшов 1,5-літровий чотирициліндровий турбомотор, що працює на природному газі. Агрегат видає 130 к.с. і 250 Нм крутного моменту.

ДВС працює в парі з стартер-генератором з ремінним приводом, розташованим на передній осі, а також з 27-сильним електромотором на задній вісі. Ці агрегати живляться від 48-вольтової бортової електромережі з літій-іонною батареєю на 1,5 кВт-год і системою рекуперації кінетичної енергії при гальмуванні. У стандартному режимі тяга передається на передні колеса, а задня вісь підключається в разі різкого прискорення або заради поліпшення зчеплення з дорожнім полотном.

Кросовер здатний прискорюватися з місця до 100 км/год за 9,3 секунди, а його максимальна швидкість склалде 200 км на годину. У комбінованому режимі Skoda Vision X здатний проїхати більше 600 кілометрів.