Представлено скандальний Jaguar Type 00: що це за автомобіль

Попередні “зливи” шоу-кара Jaguar виявились точними й в рамках офіційної презентації ми побачили той самий автомобіль. Раніше компанія називала автівку Design Vision, однак дебютувала концепція під назвою Type 00, що, ймовірно, символізує початок нової ери бренду й підкреслює наміри автовиробника створити повністю електричний модельний ряд.

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Доступних технічних деталей небагато, але відомо, що автомобіль створено на своїй новій електричній платформі JEA і що він націлений на запас ходу в 770 км за WLTP. Крім того, майже 321 км запасу ходу можна отримати лише за 15 хвилин заряджання. Водночас інші технічні деталі залишили в таємниці.

Jaguar офіційно підтвердив, що першим новим електромобілем бренду стане чотиридверний GT, який дублюватиме дизайн концепт-кара. Ймовірно, серійний автомобіль отримає назву Type 01 – символ нульових викидів та роль першого в лінійці.

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Дизайнери Carscoops взяли за основу офіційні тизери компанії, а також шпигунські фото тестового прототипу майбутньої новинки, аби створити її візуалізацію. Помітно, що автівка майже повністю дублює стиль концепції, за винятком інакшої лінії даху. Крім того, двері-метелики замінили на стандартні.

Jaguar Type 01

Однією з особливостей, яка, ймовірно, потрапить у серійне виробництво, є відсутність заднього лобового скла, що слідує тенденції, популяризованій такими моделями, як Polestar 4 й Avatr 12. Засклений панорамний дах в кольорі кузова може бути запропонований як опція. Повідомляється, що ціна моделі становитиме від 100 000 фунтів стерлінгів (127 300 доларів).