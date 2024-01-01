Офіційно представлено високопродуктивний електричний кросовер Kia EV9 GT

Дебют новинки відбувся на автосалоні в Лос-Анджелесі. Як повідомляє Motor1, від звичайного EV9, який має два електромотори на 189 к.с., варіант GT відрізняється переднім двигуном потужністю 214 к.с. й заднім на 362 “коней”. Звичайно, 362 плюс 214 не дорівнює заявлену 501 силу, але, мабуть, кожен двигун досягає пікової потужності в різні моменти.

Читайте також: Представлено оновлений Kia Sportage для ринку США

Компанія каже, що цього вдосталь, аби досягнути 100 км/год лише за 4,3 секунди, що для автомобіля такого розміру є досить вражаючим показником. Окрім підвищення потужності, інженери Kia надали кросоверу збільшені гальма, оновлену підвіску з адаптивними амортизаторами, 21-дюймові колісні диски й електронний задній диференціал обмеженого тертя.

До того ж EV9 GT отримав опцію VGS – віртуального перемикання передач, що імітує роботу ДВЗ. Це функція, яку Kia перейняла від корпоративного брата Hyundai, що представив її вперше в Ioniq 5 N. Фактично, VGS імітує відчуття традиційного двигуна завдяки фальшивого звуку роботи мотора, що лунає з динаміків аудіосистеми.

Водій зможе використовувати систему в імітованому режимі автоматичної трансмісії або перемикати “передачі” за допомогою пелюсткових перемикачів на кермі. Новий EV9 GT виділяється іншими різними елементами обробки ззовні, салатово-зеленими акцентами всередині й спортивними сидіннями, оздоблені алькантарою.

Також цікаво: Як може виглядати наступний Kia Sportage: цікавий дизайн

На відміну від інших моделей EV9, які виготовляють у Вест-Пойнті, штат Джорджія, EV9 GT виготовлятимуть виключно у Південній Кореї. Компанія не розкрила запас ходу, а також вартість моделі. Поставки мають розпочатися у другій половині 2025 року.