Компактний кросовер Subaru Forester нового (п'ятого) покоління буде коштувати від 24 295 доларів. Це всього на 500 доларів дорожче, ніж ціна моделі попереднього покоління.

У базову комплектацію нового Forester входять 17-дюймові сталеві колісні диски з всесезонними шинами, дверні ручки у колір кузова. За додаткові 600 доларів можна отримати легкосплавні колісні диски.

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Комплектація Premium має 17-дюймові чорні колісні диски, рейлінги на даху, спойлер, панорамний люк, AWD систему управління X-MODE, і ін. Коштує така версія 26 695 долларов.

У комплектацію Sport входить ексклюзивний зовнішній пакет з чорно-білими і помаранчевими вставками, 18-дюймові чорні колісні диски і задній спойлер на даху. Коштує така комплектація 28 795 доларів.



Комплектація Limited оснащується додатково системами допомоги водієві, в тому числі контролем “сліпих” зон, попередженням про виїзд зі смуги руху, і ін. Ціна такої комплектації – 30 795 доларів.

Топова комплектація Touring отримала систему Reverse Automatic Braking, мультимедійно-навігаційну систему з аудіосистемою Harman Kardon, систему безпеки DriverFocus, унікальні 18-дюймові колісні диски, хромовану обробку в салоні. Її ціна – 34 295 доларів.



Subaru Forester нового покоління оснащується 2,5 л двигуном Boxer, потужність якого досягає 182 л.с. Стандартною є безступінчата трансмісія Lineartronic CVT.