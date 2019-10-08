Відгриміли три дні фестивалю, роз'їхалися останні ретро-автомобілі, літаки знову стали повноправними господарями на майданчиках Музею авіації... Тож прийшов час розповісти про найцікавіше з того, що було представлено на осінньому "ОлдКарЛенді-2019".

Істинна цінність кожного ретро-свята – в його експонатах, в цих технічних рідкостях. На нинішньому OldCarLand, як і завжди, їх було предостатньо – саме на цей фестиваль фанати ретротехніки звозять свої найголовніші скарби.

Ще старший

Тішить, що колекціонери України поповнюють свої зібрання все старішими моделями. Британський родстер Reley Riley 1933 року – одна з найцікавіших машин, що з'явилися в нинішньому сезоні. Його привезли з Харкова.

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Тюнінг 1950-х

Такого ніколи не бачили навіть бувалі журналісти нашого видання. Два Cadilac однієї моделі – Eldorado 1959 р. – раптом опинилися з різними задками кузова – у червоного позаду багажника прибудований хвіст із запаскою. Так званий “колгосп”? А от і ні – фірмовий тюнінг зразка 1950-х!

Кінотема

Старе кіно, як і старі автомобілі – невичерпне джерело натхнення для творчих людей, що люблять свою історію. Цього разу на "ОлдКарЛенд" була представлена інсталяція на тему фільму "Два плюс два", головними героями якого були автомобілі. Не пригадуєте? Обов'язково перегляньте цю картину!

Нові надбання

Завезти ретроавтомобіль в Україну не так вже й просто, тому кожен такий випадок викликає жвавий інтерес. Українська ретротусовка давно не бачила таких цікавих зарубіжних придбань, як американський автомобіль Lincoln H-Series 1946 р. Він незвичайний не тільки значним віком, але й періодом, який представляє. Адже з 1942 по 1946 рік американський автопром взагалі не випускав легкових машин, крім окремих партій на замовлення армії і флоту. Тож машина випуску першого року після перерви, коли в Штатах панував справжній дефіцит легковиків, рідкісна подвійно.

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Знахідка

Однак, щоб знайти цікавий автомобіль, іноді не обов'язково їхати за моря та океани. Цей Ford Cortina 1965 його щасливий нинішній власник знайшов в Україні. Стан, що називається, вимагає реставрації, але автомобіль комплектний і без грубого "колгоспу". Так що через пару-трійку років можна очікувати на фестивалі на ідеально відновлену Cortina від клубу OldCarService.

Спеціально до виставки

Традиція поспішати зі здачею нової роботи до виставки народилася не вчора. Цього року таким успіхом став Ford Capri 1979 р., відновлений майстернею OldCarService з Києва. Виписану з Англії плівку з динамічним малюнком наклеювали на борт прямісінько на місці, де експонували новинку, випущену в 1979 р.

Фестиваль "ОлдКарЛенд-2019" завершився, але органзіатори вже знають, коли відбудеться наступний. Як стало відомо журналістам Авто24, це буде в травні 2020 р., і знову – в Державному Музеї Авіації (вул. Медова, 1). Найбільш ревні шанувальники технічного ретро вже починають готуватися.

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