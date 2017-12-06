Міністр інфраструктури Володимир Омелян представив концепцію програми підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року.

З 2018 року у Державному бюджеті України буде закладено 5% від надходжень акцизного збору за паливо на вирішення проблем безпеки дорожнього руху. Це приблизно 1,6 млрд. гривень у 2018 році та понад 6 мільярдів – протягом найближчих трьох років.

Мета програми – до 2020 року зменшити аварійність на українських дорогах на 30%, чим зберегти близько 3 тисяч життів. Така мета Стратегії безпеки дорожнього руху, що була схвалена Кабінетом Міністрів 14 червня 2017 року.

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При підготовці Програми були використані міжнародні рекомендації, передає ЦТС. Зокрема, заплановано заходи в 5 ключових сферах, які також називають "П’ять "Е" дорожної безпеки": інфраструктура (Engineering), освіта (Education), правозастосування (Enforcement), невідкладна допомога (Emergency response) та наукова оцінка (Evaluation).

Одержаний в результаті цих підходів зміст документу містить багато інноваційних для України заходів:

Інфраструктура безпеки

Програмою передбачені точкові інтінженерні споруди на дорогах, які знизять швидкість руху, убезпечать пішоходів, знизять ризики лобових і бокових зіткнень. За три роки планується побудувати 500 кільцевих розв’язок, 1000 безпечних наземних переходів з острівцями безпеки і точковим освітленням і близько 175 гальмівних острівців на в’їздах до населених пунктів. На це передбачено понад 2 мільярда гривень, із них понад 300 мільйонів - вже на 2018 рік.

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Інженерна ліквідація місць концентрації ДТП

Світовий і український досвід доводять, що попередження водіїв про небезпечні ділянки не дають жодного результату. Тому в міністерстві вирішили фізично убезпечувати кожне місце, змінюючи дизайн дороги, створюючи фізичні розділювачі тощо. Всього планується ліквідувати 100 місць концентрації ДТП та 250 аварійно небезпечних ділянок. Бюджет цих інтервенцій – близько одного мільярда гривень протягом трьох наступних років.

Автоматична фіксація порушень ПДР

На запровадження системи автоматичного контролю швидкості передбачено близько 900 мільйонів, із яких 300 мільйонів - у наступному році.

Просвіта учасників руху

Міжнародний досвід вчить нас, що реклама повинна йти скоординовано різними каналами, і вона має бути масована, переконлива і наполеглива – на кшталт того, яку рекламу ми бачимо в сезон виборів. Найближчими роками буде розроблено понад десяток таких масованих кампаній – безпека руху і безпечна поведінка буде у всіх на вустах і в думках. Ключові меседжі – розумна швидкість, ремені безпеки, відмова від поєднання алкоголю і кермування. На такі масові рекламні заходи передбачено понад 380 мільйонів гривень на найближчі три роки.

Нагадаємо, що дороги Києва "убиті", але гроші на їхній ремонт є.