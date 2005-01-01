Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що цього тижня в парламенті буде зареєстровано п’ятнадцятирічну стратегію розвитку ринку електромобілів в Україні.

Документ стосується багато аспектів у сфері розвитку єлектромобілей. «Включаючи виробництво авто і літній-іонних батарей. Покладів літію в Україні найбільше в світі», - зазначив Володимир Омелян.

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Нагадаємо, що з початку 2018 року ввезені в Україну електромобілі не обтяжуються податками та митами.