Оновлена Toyota GR Corolla отримала автоматичну коробку від GR Yaris

Як передає Carscoops, найсуттєвішим оновленням є запровадження восьмиступеневою автоматичної коробки передач Gazoo Racing Direct Automatic Transmission (DAT). Трансмісія має спеціальний охолоджувач, а передавальні числа майже ідентичні до стандартної шестиступінчастої “механіки”.

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Потужність 1,6-літрового двигуна в 300 кінських сил залишилась незмінною, проте крутний момент виріс з 370 до 400 Нм. Toyota не розкриває час розгону до 100 км/год, але відомо, що нова автоматична КПП має систему Launch Control, яка покращує цей показник.

Інженери японського автовиробника також доопрацювали підвіску. Вони додали нові пружини, щоб зменшити підйом внутрішнього колеса під час різких маневрів, а також модифікували задні та стабілізатори. Точка кріплення поздовжнього важеля була переміщена, щоб зменшити присідання під час прискорення.

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Окрім цього, на передній і задній диференціали підвищеного тертя Torsen (LSD) будуть стандартними для всіх моделей 2025 року незалежно від рівня оснащення. Дизайнери дещо змінили передній бампер та повітрозабірники, для кращого охолодження системи. В США модель буде доступна у трьох версіях: GR Corolla Core, GR Corolla Premium і GR Corolla Premium Plus. Їх вартість поки неоголошена.