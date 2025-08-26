Оновлені Peugeot 308 та 308 SW зберегли дизель й доступні також у гібридних та електричній версіях

Поточний Peugeot 308 вперше був представлений у 2021 році, представляючи еволюцію стилістичної мови французького бренду. Чотири роки по тому компанія презентує оновлення в середині життєвого циклу моделі, аби зробити її ще привабливішою для покупців.

Читайте також: Peugeot 3008 тепер доступний в Україні з новим двигуном

Дизайнери французького автовиробника надали моделі унікальної риси – тонких світлодіодних елементів над решіткою радіатора, котрі елегантно замінюють популярне рішення зі світловою смугою. Оптика також зазнала змін. Базова версія оснащена світлодіодними фарами, тоді як вищі комплектації мають матричну технологію.

Ще однією родзинкою є підсвічена емблема, яка, ймовірно, незабаром з’явиться у всіх моделях бренду. Передній бампер також має пару повітрозабірників, котрі, за словами компанії, спрямовують повітря до колісних арок і покращують аеродинаміку. Профіль майже не змінився, але Peugeot 308 тепер пропонується з новими 17- або 18-дюймовими легкосплавними дисками.

Також корисно: Тест-драйв Peugeot 3008: кардинальні зміни

Задня частина також залишилася незмінною, а бампер позбувся хромованих вставок, тоді як задні ліхтарі тепер мають більш вишукані світлодіодні “кігті” для всіх комплектацій, котрі раніше були доступні лише для моделей GT. В салоні з’явились нова графіка для 10-дюймового дисплея й цифрової панелі приладів.

Перелік оснащення може включати оббивку з алькантари у вищих комплектаціях, аудіосистему Focal Premium Hi-Fi з 10 динаміками, восьмикольорове атмосферне підсвічування та сидіння з масажем. Компанія каже, що універсал 308 SW має об’єм багажника від 598 до 1487 літрів. Модель пропонується у повністю електричній версії, а також в м’якій гібридній, плагін-гібридній та класичним дизельним двигуном.

Також цікаво: У Тернополі відкрили палац для французьких авто

Повністю електрична версія має двигун потужністю 115 кВт (156 к.с.) з крутним моментом в 270 Нм, батарею на 55,4 кВт-год, 400-вольтову архітектуру та запас ходу до 450 км. Максимальна потужність заряджання до 100 кВт. Peugeot каже, що батарею можна зарядити з 20% до 80% лише за 32 хвилини. Плагін-гібрид може подолати на електротязі до 85 кілометрів.

Його силова установка поєднує електродвигун потужністю 92 кВт (125 к.с.) з бензиновим 1,6-літровим 4-циліндровим турбодвигуном 150 “коней”, що працює в парі з 7-ступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням, а також батарею на 17,2 кВт-год. Сумарна потужність гібрида сягає 195 кінських сил.

М’який гібрид створений на базі бензинового 1,2-літрового двигуна в парі з 6-ступеневою АКПП з подвійним зчепленням з вбудованим електромотором. Він вирізняється витратою пального на рівні 4,7 літрів на 100 кілометрів. Загальна потужність становить 145 кінських сил. Наостанок, для поціновувачів класики є також дизельний агрегат.

Читайте також: Ринок трирядних кросоверів в Україні поповнився новим Peugeot 5008: яка ціна

Це знайомий чотирьохциліндровий 1,5-літровий турбодизель BlueHDi на 130 к.с., що працює в парі з надійною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач від Aisin. Очікується, що оновлений Peugeot 308 надійде до дилерів в Європі вже на початку осені. Вартість комплектацій буде оголошена пізніше.