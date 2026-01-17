Оновлені Zeekr 007 та 7GT отримають 900-вольтову архітектуру та нову електроніку

Головною технічною новинкою стане перехід на електросистему з напругою 900 В, інформує Auto24, посилаючись на дані CarNewsChina. Простими словами, це дозволить електромобілям заряджатися швидше та ефективніше, особливо на потужних швидкісних станціях.

Читайте також: Zeekr виводить 7 GT на європейський ринок: у яких країнах його можна придбати

Окрім цього, така архітектура відкриває можливість підвищення пікової віддачі електродвигунів. Хоча Zeekr поки не підтвердив зміну потужності офіційно, подібні системи зазвичай використовують саме для цього.

Новий “мозок” від Nvidia

Ще одним важливим апгрейдом стане перехід на новий процесор Nvidia Drive Thor-U. Він замінить пару нинішніх чіпів Nvidia Orin X і матиме обчислювальну потужність до 700 TOPS — це значний стрибок уперед для електроніки автомобіля.

Zeekr 7GT

Завдяки новому “залізу” Zeekr 007 та 7GT отримають систему допомоги водієві G-ASD, яку Geely представила на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Вона дозволяє автомобілю орієнтуватися у складних сценаріях, наприклад, їздити між поверхами підземних паркінгів, проходити кільцеві розв’язки та розпізнавати шлагбауми на трасах і стоянках.

Також цікаво: Zeekr підтвердив розробку нового флагмана у сегменті PHEV

Від Model 3 до власної ідентичності

Седан Zeekr 007 дебютував наприкінці 2023 року як преміальний електромобіль, орієнтований на покупців Tesla Model 3. Навесні 2025-го лінійку розширили універсалом під назвою 007 GT, який за межами Китаю продається як Zeekr 7GT. Оновлення 2026 року має зміцнити позиції обох моделей у сегменті, зробивши їх більш технологічними та конкурентними.

Седан Zeekr 007

Основні характеристики Zeekr 007

Седан Zeekr 007 має довжину 4865 мм, ширину 1900 мм та висоту 1448 мм, а колісна база становить 2928 мм. Базова версія оснащується акумулятором на 75 кВт-год, якого вистачає до 688 км ходу за китайським циклом CLTC. Дорожчий варіант отримує батарею на 100 кВт-год із запасом ходу до 870 км. Задньопривідна версія розвиває 416 к.с., а повнопривідна — до 637 кінських сил. Ціни в Китаї коливаються від 209 900 до 299 900 юанів ($30 130-$43 500).

Читайте також: Ніжно-рожевий Zeekr 007 GT можна замовити без доплати за колір

Що пропонує Zeekr 7GT

Універсал Zeekr 7GT має майже ті самі габарити, але трохи вищий кузов і пневматичну підвіску. Для нього також доступні батареї на 75 та 100 кВт-год із запасом ходу від 585 до 825 км відповідно. Потужність версій у Китаї ідентична седану, а ціни стартують з 202 900 юанів і доходять до 262 900 юанів (від 29 125 до 37 740 доларів).