Оновлений Kia Niro майже не відрізнити від електромобіля: як змінився популярний кросовер

Дизайнери явно орієнтувалися на актуальну лінійку EV, зокрема EV3, EV5 та EV9, формуючи нове обличчя кросовера, повідомляє Auto24. Передня частина стала більш вертикальною, а традиційна решітка радіатора фактично зникла з поля зору, адже її роль візуально нівельована смугою між фарами. Денні ходові вогні отримали характерну для електромобілів Kia форму важелів, що ще сильніше стирає межу між бензиновим і електричним Niro.

Перероблена задня частина

Зміни в профілі кузова мінімальні, хоча корма виглядає значно сучасніше. Кросовер отримав нову кришку багажника з чистішими лініями, а номерний знак тепер розміщений на задньому бампері, як у більшості нових моделей бренду.

Світлотехніка зберегла знайомий мотив, але доповнена чорною декоративною панеллю, що візуально обʼєднує ліхтарі. Завершують образ нові 18 дюймові колісні диски, які додають автомобілю більш впевненого вигляду.

Оновлення інтерʼєру

Усередині Niro також зробив крок у бік електричних моделей Kia. Верхня частина передньої панелі перероблена та отримала обʼєднаний блок із двох 12,3-дюймових дисплеїв. Таке рішення вже добре знайоме за електромобілями серії EV та оновленим Sportage. Центральне місце за кермом тепер займає нове двоспицеве кермо, яке підкреслює більш технологічний характер салону.

Гібрид чи електромобіль

Поки що Kia не розкриває технічних подробиць щодо силових установок оновленого Niro. Компанія лише повідомила, що повна інформація про модель 2027 року зʼявиться в березні. Наразі кросовер пропонується з 1,6-літровим гібридом потужністю 141 к.с., плагін-гібридною версією на 183 кінські сили, а також у повністю електричному виконанні на 204 к.с. із запасом ходу близько 407 кілометрів за стандартом EPA.

У Kia наголошують, що новий Niro зберігає свою спадщину першого екологічного позашляховика бренду та має поєднувати практичність, зручність у повсякденному користуванні й дизайн, який відповідає найсвіжішим трендам.