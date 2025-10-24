Оновлений кросовер Lynk & Co на базі Volvo XC90 дебютував у Китаї за $33 510

Модель побудована на перевіреній платформі SPA, яку також використовує Volvo XC90, але тепер пропонує лише п’ятимісну компоновку. Це зроблено, щоб уникнути конкуренції з новішим флагманом бренду — Lynk & Co 900. Оновлений Lynk & Co 09 MHEV отримав два нові кольори кузова — фіолетовий та зелений, що доповнили чорний і білий відтінки, пише CarNewsChina.

Салон тепер доступний у двох варіантах: чорно-коричневому та чорно-білому. Всі сидіння оздоблені шкірою Nappa, а задній ряд має підігрів, вентиляцію та 8-точковий масаж. Пасажирське крісло підтримує режим невагомості та має електричну підставку для ніг довжиною 280 мм.

У центрі розташований 15,4-дюймовий сенсорний екран мультимедіа та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Багажний відсік має об’єм 691 літр, а при складених сидіннях — 1522 літри. Габарити автомобіля складають 5042×1977×1780 мм, колісна база — 2984 мм, а дорожній просвіт — 180 мм. Пневмопідвіска не передбачена.

Під капотом — знайомий 2,0-літровий двигун Drive-E від Volvo, який працює разом із 48-вольтовим стартер-генератором. Потужність системи становить 250 к.с., а крутний момент передається через 8-ступеневу автоматичну коробку Aisin на всі колеса. Розгін до 100 км/год займає 8 секунд, а максимальна швидкість — 215 км/год. Модель доступна у двох комплектаціях — Max та Ultra, ціни яких варіюються від 238 800 до 248 800 юанів (33 510–34 910 доларів).

Lynk & Co активно розширює свою географію — цього року модель 09 вперше вийшла за межі Китаю, стартувавши з ринку Казахстану. У 2026-му позашляховик планують представити й на інших світових ринках, включно з Європою. Завдяки потужній платформі, сучасним технологіям і високому рівню комфорту, оновлений Lynk & Co 09 MHEV позиціонується як альтернатива Volvo XC90 — але за значно доступнішою ціною.