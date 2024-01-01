Оновлений кросовер Toyota Corolla Cross отримав версію GR Sport: фото

Впізнати новинку можна за новою решіткою радіатора та дещо інакшими фарами, які, судячи з фото, матимуть дещо чіткішу графіку та технологію адаптивного дальнього світла. Найбільш помітною зміною є поява світлодіодної смуги, але вона буде присутня лише у флагманській комплектації High.

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Задня частина отримала нові задні ліхтарі з характерними “ребрами”, які, за словами японського автовиробника, покращують аеродинамічні характеристики моделі. Наостанок, оновлений кросовер має нові 18-дюймові диски.

В салоні також достатньо змін. Серед них, зокрема, нова центральна консоль, інакший селектор КПП, бездротова зарядка для смартфонів, новий 10,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Компанія каже, що всі ці нові елементи покращують загальні враження та сприйняття від автомобіля.

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Corolla Cross пропонуватиметься в комплектації Hybrid 140 або Hybrid 200. Базовий варіант оснащений з 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном у парі з електромотором, які спільно видають потужність в 140 к.с., тоді як флагманська версія використовує 2,0-літрову гібридну установку на 200 кінських сил.

Нова комплектація GR Sport не має жодних покращень силового агрегату й відрізняється лише візуально. Ключові зміни включають унікальний передній бампер і решітку радіатора з дизайном, подібним до GR Corolla.

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Ця версія також має 19-дюймові чорні колеса, занижену на 10 мм підвіску з інакшим налаштування, а також пропонується в ексклюзивному відтінку Storm Grey. Для більшої стійкості та контролю в зимових умовах у версії GR Sport також передбачено режим Snow Extra. Toyota каже, що оновлений Corolla Cross надійде до дилерів в Європі влітку, а версія GR Sport – восени. Вартість буде оголошена пізніше.