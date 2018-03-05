Найшвидшу версію Mercedes-Benz C-Class покажуть найближчим часом на женевському авто шоу. Вона відрізняється від попередниці не тільки зовні, алей й має інші технічні характеристики.

Оновлений 2019 Mercedes-AMG C43 Sedan чекає на свій глобальний дебют на Женевському автосалоні 2018 року. Витвір інженерів AMG отримує незначний фейсліфтинг, та стане потужніше та швидше за свого попередника.

Під капотом у новинки буде 3.0-літровий двухтурбінний двигун V-6 з віддачею 385 к.с. і 520 Нм обертального моменту. Двигун сполучається з автоматичною коробкою передач з дев'ятьма швидкостями і повнопривідною системою 4Matic. AMG заявляє, що новий C43 може прискоритись до першої сотні за 4,6 секунди, а максимальна швидкість традиційно обмежена електронікою.

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Усередині C43 отримує нове рульове колесо AMG, шкіряні сидіння, алюмінієві спортивні педалі, вставки з чорного дерева, ясеню і матового алюмінію.