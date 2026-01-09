Оновлений Peugeot 408 отримав ще більш привабливий дизайн: фото

Новий Peugeot 408 миттєво впізнається завдяки оновленому світловому підпису. Це перший Peugeot, у якому підсвічується літерний напис бренду на задній частині, а спереду — світловий щит із логотипом. Фірмові “кігті” стали ще виразніші. Три похилі світлодіодні смуги спереду та ззаду формують єдиний світловий почерк, що підкреслює ширину кузова й динамічний характер автомобіля.

У версіях GT та GT Exclusive вони поєднані суцільною світлодіодною лінією, що проходить по всій ширині задньої частини. Фари інтегровані максимально акуратно — два надтонкі модулі майже непомітні у вимкненому стані. У комплектаціях Allure застосовується технологія Peugeot Full LED, тоді як GT та GT Exclusive отримують матричну оптику Peugeot Matrix LED.

Новий колір Flare Green, що змінюється зі світлом

Оновлений Peugeot 408 дебютує в ексклюзивному кольорі Flare Green. Він грає відтінками залежно від освітлення — від яскраво-жовтого на сонці до насичено-зеленого в тіні. Цей ефект вигідно підкреслює складну пластику кузова, динамічні поверхні та пропорції, роблячи силует ще більш скульптурним та виразним.

Оновлений екстер’єр і фірмові колісні диски

Передня частина автомобіля отримала перероблену решітку радіатора та бампер. Поєднання глянцевого та матового чорного кольору створює відчуття ширини та візуальної стійкості. Гібридні та плагін-гібридні версії доступні з фірмовими 19-дюймовими дисками Adakite з геометричним дизайном, а Plug-in Hybrid GT — із 20-дюймовими Monolithe. Базові комплектації тепер стандартно оснащуються 17-дюймовими легкосплавними колесами.

Інтер’єр: витончена вишуканість і цифрова еволюція

Салон Peugeot 408 став ще більш технологічним та комфортним. До стандартної комплектації входить цифрова панель приладів із покращеною графікою, а у версіях GT Exclusive доступна 3D-візуалізація для кращої читабельності. Матеріали оздоблення вийшли на новий рівень: Алькантара, справжній алюміній та шкіра Nappa у топових версіях формують атмосферу справжнього преміуму.

Ключовим елементом залишається фірмовий Peugeot i-Cockpit з компактним кермом, 10-дюймовою цифровою панеллю приладів і центральним сенсорним екраном, що доповнені п’ятьма компактними кнопками i-Toggles для швидкого доступу до основних функцій.

Повна лінійка електрифікованих силових агрегатів

Peugeot 408 пропонується з трьома типами силових установок: повністю електричною, м’якою гібридною та плагін-гібридною. Peugeot E-408 — повністю електрична версія, пропонує потужність 213 к.с. й 343 Нм крутного моменту. Завдяки батареї NMC ємністю 58,2 кВт-год запас ходу становить 456 км за циклом WLTP. Швидка зарядка потужністю до 120 кВт дозволяє поповнити заряд із 20 до 80% всього за 30 хвилин.

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 поєднує 1,6-літровий бензиновий двигун і електромотор, забезпечуючи 240 к.с. та до 85 км ходу на електротязі в місті. Акумулятор на 14,6 кВт-год заряджається менш ніж за 2 години від настінної станції. Наостанок, Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 (м’який гібрид), вирізняється низькою витратою пального (5,0 л/100 км) й до 50% часу в місті може рухатися в електричному режимі.

Комфорт бізнес-класу та простір для подорожей

Завдяки колісній базі у 2,79 м оновлений Peugeot 408 пропонує рекордний у лінійці бренду простір для задніх пасажирів. Сидіння з сертифікацією AGR забезпечують правильну підтримку спини та доступні з електрорегулюванням, масажем і підігрівом. Водночас багажник вражає практичністю й пропонує об’єм до 536 літрів у стандартному стані та до 1611 літрів зі складеними сидіннями.

Технології, безпека та підключені сервіси

Новий Peugeot 408 отримав камеру моніторингу стану водія, сучасні асистенти допомоги та преміальну аудіосистему FOCAL потужністю 690 Вт. Мультимедійні системи Peugeot i-Connect та i-Connect Advanced підтримують бездротові Apple CarPlay й Android Auto, навігацію TomTom, інтеграцію з ChatGPT та екосистему сервісів MyPeugeot. Для електричної версії також доступні планувальник маршрутів, попередній підігрів батареї, функція Plug&Charge та функція V2L (живлення зовнішніх пристроїв від батареї автомобіля).

Зроблено у Франції

Новий Peugeot 408 виробляється у французькому Мюлузі. Електричний силовий агрегат E-408 також має французьке походження. Усі версії моделі підпадають під програму Peugeot Care — з гарантією до 8 років або 160 000 км, включно з акумулятором для електричної версії.