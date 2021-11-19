В Україні відтермінували вступ у силу нового технічного регламенту щодо транспортних засобів. В результаті цього імпорт авто з США Японії та Кореї залишився можливим буз встановлення додаткових опцій.

Сьогодні набули чинності зміни до Наказу № 521 Мінінфраструктури, яким введення в Україні деяких технічних регламентів щодо транспортних засобів перенесене з 01.01.2022 року на 2025 рік.

Читайте також: Нестача автогазу відміняється: Кабмін на півроку відстрочив техрегламент

"Якби не ці зміни, то було б заборонено імпорт авто без датчиків закриття пасків безпеки задніх пасажирів, датчиків світла і так далі, тобто авто з Японії, Кореї, США або ці авто мали б обладнуватися додатковими опціями, що б привело до їх подорожчання", - пояснив генеральний директор Всеукраїнської асоціацій автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.