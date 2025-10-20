Оновлений Zeekr 7X отримав 900-вольтну платформу, 784 к.с. і зарядку за 10 хвилин

Новий 7X побудований на високовольтній платформі 900 В, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% всього за 10 хвилин. У Китаї пропонують три версії — дві задньопривідні та одну повнопривідну, повідомляє Carsnewschina.

Для покупців, які внесуть передоплату 2000 юанів (близько 280 доларів), діє знижка 7000 юанів. Офіційний старт продажів у Китаї — 20 жовтня.

Розумні технології Geely: G-Pilot H7

Усі комплектації Zeekr 7X отримали просунуту систему допомоги водію G-Pilot H7, побудовану на потужному чіпі Nvidia Drive Thor-U (700 TOPS). Вона використовує 31 датчик по всьому кузову і вміє майже все: від автоматичного керування на трасі до навігації «від дверей до дверей» навіть без HD-карт.

Варіанти комплектацій Zeekr 7X:

75 кВт·год RWD — 496 к.с., запас ходу до 620 км,

103 кВт·год RWD — ті ж 496 к.с., але вже 802 км пробігу,

103 кВт·год AWD Ultra — два електромотори, 784 к.с., і розгін до сотні за 2,98 секунди.



Дизайн і комфорт

Зовні Zeekr 7X зберіг знайомі пропорції попередника — довжина 4,82 м, ширина 1,93 м, колісна база 2,93 м. Авто доступне в семи кольорах кузова, а споряджена маса залежно від версії — від 2280 до 2470 кг.

У салоні — 15-дюймовий центральний екран, 13-дюймова цифрова панель приладів і кермо з пласким дном. Крісла другого ряду отримали електропідставки для ніг, скло з затемненням і навіть бортовий холодильник, який може як охолоджувати, так і гріти (від -6°C до +50°C). Задні пасажири також мають складані столики — дрібниця, але приємна.

Багажник — 905 літрів, а відстань для ніг на другому ряду — 1187 мм, тобто простору вистачає навіть для подорожей великою компанією.

Підсумок

Zeekr 7X виглядає як черговий серйозний крок Geely у преміумсегменті електрокарів. Високовольтна архітектура, блискавичне прискорення, розумна електроніка та комфорт бізнес-класу роблять його одним із найцікавіших електрокросоверів 2025 року.