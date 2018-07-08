Популярність великого німецького седана завжди була пов'язана з його відносною доступністю. Але розплачуватися за неї доводилося не тільки престижем.

У момент виходу на ринок Opel Omega B перед нею ставилося дуже непросте завдання – конкурувати з BMW 5-серии, Mercedes-Benz Е-класс и Audi A6. Звісно, на боротьбу з великою німецькою трійкою були кинуті самі передові розробки. За деякі з них до цих пір доводиться розплачуватися.

Випускалася Opel Omega B з 1996 по 2001 рік. Після цього, їй на зміну прийшла Omega, яка відрізнялася візуально, але технічно була дуже схожа зі своєю попередницею. Зараз за Omega B українські власники просять від 2 000 до 7 000 доларів. Аналогічні варіанти "на бляхах" оцінюються від 800 до 2 500 доларів.

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Робоче місце водія і за сьогоднішніми мірками можна вважати дуже комфортним

Кузов Опеля Омеги

Про корозійну стійкість "Опелів", точніше про її відсутність, ходять легенди. Потрібно визнати, що вони народилися не на порожньому місці. Omega B іржавіє дуже інтенсивно – кузов по праву вважається самим слабким місцем цього автомобіля. Днище, пороги, арки, крила, двері, і навіть капот і дах часто бувають зіпсовані корозією.

Корозія швидко знищує кузов необроблених Omega B

Займатися відновленням кузова нерозмитненого автомобіля – марна трата часу і грошей. Тим більше бюджет на кузовні роботи сильно постраждалих від іржі машин, часто перевищує вартість самого авто. Якщо ж вдалося знайти Omega B з непроржавівшим кузовом – вам пощастило.

Двигуни Opel Omega B

Найпоширенішими моторами на теренах України є 2-літровий бензиновий 16-клапанник і 2,5-літровий дизель BMW. Рідше зустрічаються 2,5-літрові і 3-літрові бензинові V6.

Перші версії Omega B були обладнані старими 8-клапанними 2-літровими бензиновими моторами, які дісталися у спадок від Omega А. Не дивлячись на архаїчність конструкції і низьку літову потужність, ці мотори володіють лише одним істотним конструктивним недоліком – пластиковою клапанною кришкою. З часом вона тріскається і починає текти. Вирішують цю проблему легко –заміною кришки на алюмінієву. Коштує вона доларів 80-150 в залежності від апетитів розбирання. Серед переваг 8-клапанного мотора – хороша робота на газі.

8-клапанний мотор можна вважати самим надійним

Регламентна заміна ременя ГРМ передбачена через кожні 60 тис. км пробігу. Обходиться ця процедура в 50-100 доларів. Особливість 8-клапанного мотора в тому, що в разі обриву ременя ГРМ клапани не гнуться – можна встановити новий ремінь і їхати далі.

Найчастіше на Omega B зустрічається 16-клапанний 2-літровий мотор. Він сильно поступається в надійності свому архаичному попереднику. Серед характерних болячок – періодичний стукіт гидрокомпенсаторів, тріщини в головці блоку циліндрів і пробита прокладка ГБЦ. Нормальний ресурс такого мотора – 300-350 тис. км. Вартість середнього ремонту із заміною всіх прокладок, сальників і поршневих кілець – 400-500 доларів.

Регламент заміни ГРМ такий самий, що і восьмиклапанного мотора, але заміна обходиться трохи дорожче – 100-150 доларів. Стежити за регламентом потрібно ретельно. У разі обриву ременя дорогого ремонту не уникнути –клапани гнуться в 99% випадків.

16-клапанний мотор виграє в динаміці та економічності

У шестициліндрових V-подібних двигунах теж не рідко виникають проблеми з головками блоку і з прокладками під ними. Ось тільки вирішувати їх значно дорожче. Аналогічний середній ремонт обійдеться вже 600-800 доларів, а якщо виникне необхідність у розточенні блоку циліндрів і заміни поршнів, бюджет заходу легко перевищить 1 000 – 1 200 доларів. Радує тільки, що ресурс V-подібних двигунів трохи більший – при якісному і своєчасному обслуговуванні вони здатні виходжувати до півмільйона кілометрів.

Регламент заміни ременя ГРМ – ті ж самі 60 тис. км. Бюджет заходу – 150-250 доларів.

V-подібні двигуни можуть робити дорогі сюрпризи

Рядний 6-циліндровий турбодизельний двигун від BMW часто зустрічається на Omega B з європейською реєстрацією. Незважаючи на хороші динамічні показники та паливну економічність, цей мотор можна назвати самим витратним в експлуатації. Його слабкі місця – ТНВД, емітерна форсунка і турбонагнітач. Нормальний ресурс ТНВД – 200-300 тис. км, ціна реставрації 600-800 доларів. Турбіна теж рідко виходжує більше 250-300 тис км., а її відновлення обходиться в 500-800 доларів. Нова емітерна форсунка коштує 300-600 доларів, а купувати її на розбираннях фахівці не рекомендують.

Дизельний мотор BMW робить Omega B дорогим в експлуатації автомобілем

Ще одне слабке місце дизельного мотора – ланцюговий привід ГРМ. Однорядний ланцюг витягується через 200-250 тис. км пробігу. Бюджет на заміну ланцюга легко перевалює за 600-800 доларів.

Коробки передач Opel Omega B

Механічні коробки передач, якщо в них хоч іноді міняти масло, не доставляють ніяких проблем. Єдиним не дуже приємним нюансом можна вважати привід перемикання передач, який з часом розбовтується. Ремкомплект куліси та її заміна обходяться в 40-60 доларів.

Автоматичні коробки служать довго за умови якісного та своєчасного обслуговування

Автомати, що працюють в парі з 2-літровими бензиновими моторами, теж можна назвати безпроблемними (за умови якісного та своєчасного обслуговування). А ось більш потужні мотори, в тому числі і дизельні, володіють значно великим крутним моментом, що суттєво збільшує навантаження на АКПП. Тому у Omega B з потужними моторами проблем у автоматичних коробок більше. Правда, їх ремонтом рідко хто займається –частіше за 400-700 доларів купляють аналогічний агрегат з розбирання.

Підвіска Opel Omega B

Передня підвіска дуже проста і невибаглива. Раз у 60-100 тис. км. потрібна заміна сайлентблоків і кульових опор, обходиться це в 60-120 доларів. Близько 150-200 тис. км. служать передні пружини і амортизатори (150-300 доларів). Характерною особливістю Opel Omega B можна вважати відсутність рульової рейки – замість неї встановлена трапеція з редуктором. Середня рульова тяга і маятник служать близько 100 тис. км., бічні 60-80 тис. Заміна всіх перерахованих елементів рульового керування коштує 100-150 доларів.

Сама слабка частина передньої підвіски – тяги стабілізатора. Вони вимагають заміни раз в 20-60 тис. км. і коштують близько 30-60 доларів за пару.



Деталі підвіски служать довго і коштують не дорого

Задня підвіска у силу простоти конструкції не докучає власнику. Раз на 100-150 тис. км. може знадобитися заміна задніх амортизаторів (від 60 до 100 доларів за пару). Раз у 200-300 тис. км. вимагають заміни пружини задньої підвіски (60-150 доларів за пару) і подушки задньої балки (50-80 доларів за пару).

Електрика Opel Omega B

Електрична частина Opel Omega B часто страждає старечими недугами. Невисока якість проводки і переважної більшості роз'ємів призводить до їх розтріскування і окислення. Для усунення таких несправностей потрібен автоелектрик з досить специфічними навичками. Фахівці, які звикли працювати з сучасними автомобілями за допомогою дорогого діагностичного обладнання виявляться безсилими, адже методи роботи зі старими авто зовсім інші.

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Рекомендація “Авто24”

Купівля Opel Omega B "на бляхах" з цілим, неушкодженим корозією кузовом за невеликі гроші – вдала угода. Попит на кузовні деталі для цього автомобіля є, а значить на розбирання його можна буде здати без особливих проблем.

Також величезним плюсом Omega B можна вважати її досить високу надійність, доступність експлуатації і комфорт.

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