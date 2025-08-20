Opel представив вражаючий концепт, на якому можна буде “поганяти” в грі Gran Turismo 7

За словами Opel, новий концепт-кар Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo не лише дає уявлення про майбутні моделі GSE, але також підтверджує відданість бренду сегмента компактних моделей. Шоукар оснащений двома електромоторами на кожній з осей на 350 кВт (476 к.с.), що дають автівці загальну потужність в 588 кВт, тобто 800 кінських сил.

Такої продуктивності достатньо, аби електромобіль розганявся до 100 км/год всього за 2,0 секунди й досягав максимальної швидкості в 320 км/год. Крім того, Corsa GSE Vision Gran Turismo має опцію boost, що збільшує потужність ще на 80 к.с. на час до трьох секунд. Після миттєвого спрацювання, функція boost накопичує енергію та знову готова до роботи вже за 80 секунд. Попри наявність акумулятора ємністю 82 кіловат-години, концепт важить лише 1170 кг. Такої ваги вдалось досягти завдяки використанню надлегких матеріалів й використанню платформи STLA Small.

Шоукар має габарити, подібні до звичайного Opel Corsa, а також вражаючий дизайн з характерним елементом під назвою Opel Vizor. У той час як поточні моделі мають глянцеву чорну панель, у концептуальної версії вона прозора з чіткими денними ходовими вогнями. Позаду є характерні стоп-сигнали у вигляді компаса та масивний напис “OPEL”. Широкі ліхтарі зливаються зі склом кришки багажника. Щоб забезпечити максимальну стійкість Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo на дорозі, концепт-кар отримав численні продумані аеродинамічні елементи.

Зокрема, модель має аеродинамічні шторки для передніх і задніх крил, активні дифузор та спойлер та спеціальні розширювачі й колісні диски з розміром у 21 дюйм попереду та 22 дюйми позаду. У салоні також є низка інноваційних рішень. Ківшеподібні сидіння розділені навпіл: спинка підвішена до каркаса безпеки, а сидіння прикріплене до підлоги. Це робить одну з найважчих частин автомобіля набагато легшою, ніж у сучасних електромобілях. Щоб зменшити навантаження на водія, концепт-кар не містить жодних екранів.