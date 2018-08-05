Відносно "свіжі" і доступні Opel Vectra C на іноземній реєстрації на перший погляд здаються непоганим варіантом для покупки. Але не варто забувати про надійність і вартість експлуатації - тут у Vectra C не все гладко.

Зараз Vectra C на українській реєстрації оцінюється продавцями від 5 000 до 10 000 доларів, а машини з європейськими номерами коштують від 2 000 до 5 000 доларів. На найпопулярнішому в Україні он-лайн ресурсі із продажу старих автомобілів приблизно однакова кількість пропозицій розмитненого і нерозмитнених Opel Vectra C.

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Opel Vectra C пропонувалася в трьох варіантах кузова: седан, ліфтбек і універсал

Кузов Opel Vectra C

Про недостатню корозійну стійкость ходили легенди. Але Vectra C стала одним з перших Opel, який навчили чинити опір “рудій хворобі”. Відшукати сліди корозії на Vectra C можна, тільки якщо машина побувала в ДТП і була неякісно відновлена.

Дизайн салону – на любителя. Після рестайлінгу, виробленого в 2005 році, він став виглядати більш привабливо

Мотори Опель Векртра Це

Практично всі Vectra C з європейською реєстрацією, які продаються у нас, обладнані дизельними моторами обємами 1.9; 2.0; 2.2 і 3.0 літри. Перші три – чотирьохциліндрові і відносно прості.

Z19DT, які дісталися від Fiat - не найнадійніший з технічної точки зору мотор, але до 200 тис км особливого клопоту він не доставляє

Наменш потужний, 1.9 л. з маркуванням Z19DT, має ремінний привід ременя ГРМ. Міняти ремінь і ролики потрібно кожні 60 тис км. Оригінальний комплект коштує 150-200 доларів, неоригінал - 80-100 доларів. За роботу по заміні доведеться віддати ще доларів 60-80. З такою ж періодичністю бажано чистити клапан EGR.

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Близько 200-250 тис. км складає ресурс демпферного маховика. У неоригінальному виконанні ця деталь коштує близько 200-250 доларів. Ще 50-100 обійдеться робота з його заміни. Найчастіше попутно змінюється комплект зчеплення, а це ще 80-120 доларів на запчастини.

Турбіна служить близько 250-300 тис. км. Її реставрація, включаючи зняття установки, обходиться близько 300-500 доларів в залежності від ступеня зносу і апетитів сервісу. На такому ж пробігу "вмирає" фільтр сажі. Зазвичай його просто видаляють, але для коректної роботи двигуна потрібне перепрограмування блоку управління, яке обходиться в 50-100 доларів.

Y20DTH надійніший, до того ж дозволяє економити на заміні ременя ГРМ.

Дволітровий дизельний мотор, який має маркування Y20DTH, позбавляє власника від необхідності регулярної заміни ременя ГРМ. Але ланцюга, один з яких приводить в дію паливний насос, а друга распредвал, зажадають заміни при пробігу близько 250-300 тис км. Самі вони коштують недорого – близько 100-150 доларів, а ось робота по їх заміні обійдеться доларів в 200-250.

Дизельний мотор об'ємом 2.2 літра (Y22DTR) конструктивно схожий зі своїм дволітровим побратимом, але крім великого робочого об'єму відрізняється ще й наявністю в піддоні двох валів балансування. Це робить його набагато більш комфортним з точки зору вібрацій, але ускладнює конструкцію наявністю ще одного ланцюга і додаткових підшипників ковзання.

3-літровий дизель складний технічно, схильний до перегріву і дуже дорого обходиться в утриманні

Найскладніший з дизелів – 3 літровий V-подібний Y30DT виробництва компанії Isuzu. Крім Vectra C його також встановлювали на Renault Vel Satis і Saab 9-5. Він відрізняється прекрасними динамічними показниками, але має серйозні проблеми з ремонтопридатністю.

Наприклад, водяний насос у нього приводиться в дію шестернею від коленвалу. Якщо він починає текти, то охолоджуюча рідина потрапляє в моторне масло. Для заміни "помпи" силовий агрегат доводиться витягати з моторного відсіку. Обходиться така операція в 300-400 доларів.

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Трилітровий дизель, втім, як і всі інші мотори Vectra C, що працюють на ДП, дуже вимогливі до якості палива. Паливний насос високого тиску, що вийшов з ладу, здатний спустошити гаманець власника на 350-600 доларів. Проблеми з форсунками теж пов'язані з серйозними витратами, оскільки їх відновлення не завжди є можливим.

Трансмісія Opel Vectra C

Автоматичні коробки на Vectra C виробництва компанії Aisin, особливих турбот не спричиняють. При дбайливій експлуатації, якісному і своєчасному обслуговуванні вони легко виходжують по 300 і навіть по 400 тис км.

Автоматичні коробки передач виробництва компанії Aisin вельми надійні

Механічні коробки теж відносно надійні. При пробігу більше 200 тис км важіль перемикання починає хитатися, але усунення цього дефекту коштує не дорого – 20-40 доларів разом із запчастинами і роботою.

Єдине слабке місце механічних коробок передач - корпус диференціала. Перші ознаки його виходу з ладу - підтікають сальники півосей. Його ремонт обходиться в 250-300 доларів. Приблизно за таку ж суму можна придбати коробку з розбирання.

Підвіска Opel Vectra C

Найчастіше в низькій посадці передка дизельних версій Vectra C винні пружини. Після 150-200 тис км вони просаджуються або ламаються.

Приблизно стільки ж служать і амортизатори передньої підвіски. Для версій з 4-ціліндрровими дизельними моторами бюджет на заміну передніх пружин і амортизаторів складе від 250 до 400 доларів залежно від "оригінальності" запчастин, які використовуються.

Важелі передньої підвіски алюмінієві. Виробник рекомендує міняти цілком, але вітчизняні умільці давно навчилися їх відновлювати.

На версіях з 3-літровим дизелем часто можна зустріти амортизатори із змінним ступенем жорсткості – вони досить дорогі і коштують близько 300-400 доларів за штуку.

Нормальний ресурс рульової рейки – 200-250 тис км. Після цього вона починає текти і видавати сторонні звуки на вивороті. Її реставрація обходиться в 300-400 доларів.

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Сайлетблоки і кульові опори, які виробник рекомендує міняти разом з важелями, обходяться в 150-200 доларів за пару, ще приблизно стільки ж коштують всі кермові тяги і наконечники. Заміна всіх цих деталей потрібна кожні 30-60 тис. км., що не є хорошим показником ресурсу.

Задній багаторазовий важіль досить довговічний

Задня підвіска не вимагає серйозних втручань аж до 150 тис км. Після такого пробігу потрібна заміна пружин і амортизаторів (150-200 доларів). Сайлетблоки задньої багаторичажки служать трохи довше. Їх заміна обходиться в 150-200 доларів.

Електрика Опель Вектра С

Втручання в електричні системи Vectra C потрібне не часто. Найскладніша частина пов'язана з електронікою дизельних двигунів - нехай для діагностики і можна використовувати найпростіші сканери типу ELM 327, але для перепрограмування в разі відключення фільтру сажі або клапана EGR цей прилад не годиться. У таких випадках потрібно звертатися на спеціалізований сервіс, адже офіційні дилерські центри можуть відмовлятися від проведення таких робіт.

Рекомендація “Авто24”

Купівля дизельних версій Vectra C з великим пробігом обіцяє істотні витрати на утримання. Попит на запчастини для цих машин не дуже високий, тому на розбір їх приймають неохоче і платять за них небагато.

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У той же час ціни на екземпляри, які знаходяться в більш-менш "живому" стані, складно назвати привабливими. За схожі суми можна знайти набагато цікавіші і більш перспективніші варіанти.