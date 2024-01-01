Опційна адаптивна підвіска є в усіх BMW: за додаткову плату вона лише розблоковується

Адаптивна підвіска BMW M є опцією для деяких моделей, але апаратне забезпечення є завжди. Вибір опції розблокує програмне забезпечення для його використання. Його можна придбати одразу або додати пізніше через додаток ConnectedDrive автовиробника як підписку чи одноразову покупку.

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Технічно кажучи, адаптивна підвіска BMW M не є послугою передплати. Але вона може такою може бути. Або це може бути звичайна опція, за яку ви платите, коли купуєте новий BMW. Або ви можете придбати її пізніше, якщо відчуєте потребу в кращій системі підвіски у вашому автомобілі..

Ця інформація стала відома після публікації на Reddit про те, що BMW Словенія пропонує адаптивну підвіску M за 30 євро на місяць як підписку. Модельний ряд і пропозиції BMW дещо відрізняються в Європі та в США, тому ми запитали автовиробника про призупинення та підписки для людей у Північній Америці. Відповідь, яку ми отримали від представника компанії, була одночасно несподіваною та цікавою.

«Адаптивна підвіска доступна в магазині Connected Drive у США, але підписка не «потрібна». Вона все ще доступна як заводська опція, але через магазин можна додати її до певних автомобілів, які спочатку не були такими.

Клієнти можуть випробувати опцію протягом місяця безкоштовно, і якщо їм це сподобається, вони можуть вибрати місячну або річну підписку, якщо бажають, або просто придбати її відразу за одноразову плату в 500 доларів США.

Коротше кажучи, якщо ви купуєте BMW з адаптивною підвіскою M як опцію... вона у вас уже є. Вартість обладнання вже була закладена у вартість автомобіля. Встановлення прапорця опції лише розблокує програмне забезпечення, щоб ви могли ним користуватися.

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Пам’ятаючи про це, ми витратили деякий час на перегляд онлайн-конфігуратора BMW. Адаптивна підвіска M є стандартною для більшості моделей, орієнтованих на продуктивність, але в базовій серії 3 вона є частиною пакета Dynamic Handling Package за 1050 доларів США. Той самий пакет коштує 1500 доларів США для базової серії 4 або 2450 доларів США для Z4. Що стосується позашляховиків, ви заплатите 2000 доларів США за комплект M Sport для X1, 2500 доларів за X2 або 2750 доларів за X5.

Ці пакети додають інші функції разом із оновленою підвіскою. Але BMW все ще стягує з покупців плату за рядки програмного коду, щоб використовувати щось уже встановлене. Навіть якщо ви відмовитеся від цих пакетів і просто виберете одноразову покупку на 500 доларів, ви все одно платите за те, що технічно вже маєте.

У будь-якому випадку це нагадування про те, що автовиробники щодня все глибше занурюються у світ платних систем.