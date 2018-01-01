У той час, коли більшість автовиробників готуються до гучних прем’єр на Женевському автосалоні, компанія Kia збирається здивувати публіку ще й на іншому боці континенту – у Індії.

Саме виставкова площадка у Нью-Делі стане місцем першої появи майбутнього кросовера від Кіа – за офіційною інформацією у компанії ведеться робота над подібним автомобілем спеціально для Індії, аби відзначити дебют корейського виробника на індійському ринку.

Судячи з зображень, це буде компактній кросовер зі сміливими лініями, а враховуючи цільову аудиторію, можна прогнозувати досить демократичну вартість майбутнього автомобіля.

Концепт Kia SP

Kia продемонструє концепт разом з шістнадцятьма своїми глобальними моделями, включаючи електромобілі, гібриди та спортивний седан Stinger.

Концепт Kia SP буде представлено 7 лютого на стенді Kia у рамках Expo Mart в столиці Індії.

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