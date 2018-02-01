Дюжина вооруженных до зубов полицейских специального назначения прибыли на операцию, готовясь к перестрелке, а нашли лишь автолюбителя в своем гараже

Американец Энрике Мендоза настраивал лаунч контроль своей тюнингованной Acura Integra на улице возле домашнего гаража, когда к нему в боевом порядке приблизилась группа вооруженных полицейских подразделения SWAT. Он и представить не мог, что звук выхлопной системы его машины привлечет столько внимания и будет принят за автоматные очереди.

“Я использовал лаунч контроль и уже собирался ставить машину в гараж, когда меня окружили вооруженные копы, решившие, что слышали звуки выстрелов из AK-47. Они успокоились, только после того, как я вновь завел двигатель и доказал, что это была всего лишь моя тачка”, – прокомментировал инцидент Мендоза.

В последнее время американские копы на взводе, так что любителю тюнинга повезло, что он не оказался лицом на асфальте и в наручниках, прежде, чем успел объяснить ситуацию.

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