Частіше всього в аварії потрапляють пішоходи, мотоциклісти, бідні та молоді чоловіки.

Щорічно в результаті дорожньо-транспортних пригод гине більше 1,25 млн. людей у всьому світі, повідомляє Світова організація здоров’я. При цьому саме від дорожніх аварій частіше всього гинуть люди у віці від 15 до 29 років. Ще 20-50 млн. чоловік отримують травми в ДТП.

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Хто найбільше ризикує загинути в дорожній аварії?

Згідно дослідження СОЗ, майже половина тих, хто вмирає на дорогах світу, є "вразливими учасниками дорожнього руху", тобто пішоходами, велосипедистами та мотоциклістами.

Бідні помирають частіше

90% світових смертей на дорогах відбувається у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, хоча в цих країнах їздить всього 54% світових транспортних засобів. Навіть у країнах з високим рівнем доходу люди з меншим соціально-економічним походженням, швидше за все, будуть задіяні в дорожньо-транспортних пригодах.

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Молоді чоловіки – в зоні ризику

Люди у віці від 15 до 44 років складають 48% світових смертей від дорожнього руху. При цьому молоді чоловіки мають ймовірність загинути на дорозі втричі більше, аніж жінки аналогічного віку.

Швидкість впливає на смертність

Збільшення середньої швидкості безпосередньо пов'язане як з ймовірністю аварії, так і з тяжкістю її наслідків. Наприклад, збільшення швидкості руху автомобіля на 1 км/год призводить до збільшення частоти аварій на 3%, що призводить до травм та збільшенням частоти смертей на 4-5%. Ризик смерті дорослих пішоходів становить менше 20%, якщо він вражений автомобілем зі швидкістю 50 км/год і майже на 60% при досягненні швидкості 80 км/год.

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Алкоголь та наркотики

Водіння під впливом алкоголю та будь-якої психоактивної речовини чи наркотику підвищує ризик аварії, що призводить до смерті або серйозних травм. У випадку водіння за кермом напідпитку ризик дорожньо-транспортної пригоди починається з концентрації алкоголю в крові від 0,04 проміле. Щодо наркотиків, то залежність від їх прийому та ДТП прослідковується від типу психоактивного препарату. Наприклад, ризик фатальної катастрофи серед тих, хто вживав амфетаміни, приблизно в 5 разів перевищує ризик того, хто цього не зробив.

Ремені безпеки та шоломи

Застосування паска безпеки зменшує ризик смерті пасажирів на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому сидінні - на 25-75%. Якщо дитячі сидіння правильно встановлені та використані, це знижує смертність серед немовлят приблизно на 70%, а серед маленьких дітей становить - на 54% - 80%. Правильне використання мотоциклетного шолому може зменшити ризик смерті майже на 40% та ризик серйозної травми на більш ніж 70%.

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Телефон за кермом

Водії, які користуються мобільними телефонами, приблизно в 4 рази частіше потрапляють в аварії, аніж ті, хто не використовують мобільний телефон. Використання телефону під час руху уповільнює час реакції (зокрема, час реакції гальмування, а також на сигнали дорожнього руху). Телефони з функцією "вільні руки" не набагато безпечніші, ніж тримання телефону в руці, а набір текстових повідомлень значно підвищує ризик аварії.

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Що робити?

Щоб зменшити кількість смертей в аваріях, світова організація здоров’я пропонує використовувати "безпечний системний підхід". Це означає, система повинна бути спроможною пробачити людські помилки. Така системність має бути застосована при проектуванні та будівництві доріг та їх узбіч, транспортних засобів, обмежень швидкості та інших чинників, які впливають на безпеку дорожнього руху.

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