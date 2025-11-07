Який автомобіль хочуть продати за 20 мільйонів доларів

S1 LM, де “S1” означає “Special One”, — це глибоко переосмислена інтерпретація культового суперкара McLaren F1. Автомобіль побудований на базі версії T.50, однак має ще більш екстремальну філософію.

Як зазначає Autoevolution, Gordon Murray називає його “найчистішим вираженням своєї інженерної ідеї”, а дизайн з центральним розташуванням сидіння водія та двоелементним заднім антикрилом лише підкреслює цей підхід. Кузов виконано повністю з вуглецевого волокна, а маса становить усього 957 кг — показник, недосяжний для більшості сучасних суперкарів.

700 кінських сил на тонну: магія Cosworth

Під капотом — 4,3-літровий атмосферний V12 Cosworth, що видає понад 700 к.с. при 12 100 об/хв. Цей двигун створений спеціально для Gordon Murray Automotive, працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач і розганяє суперкар до сотні менш ніж за 3 секунди.

Інженерна увага до деталей тут вражає — вихлопна система виготовлена з інконелю, а теплозахисна плівка під капотом виконана з 18-каратного золота. На відміну від базового T.50, у S1 LM знято задній вентилятор та масляний охолоджувач, що дозволило ще більше зменшити вагу.

Аукціон мільйонерів

Єдиний непроданий S1 LM із номером шасі #001 буде виставлений на торги аукціонного дому RM Sotheby’s під час Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі 2025 року. Торги відбудуться у рамках благодійного заходу amfAR у готелі Wynn Las Vegas.

Організатори очікують, що ціна досягне 20 мільйонів доларів, що зробить S1 LM одним із найдорожчих автомобілів, проданих цього року. Для колекціонерів це шанс отримати унікальний екземпляр — останній із п’яти створених вручну суперкарів, який, імовірно, ніколи більше не з’явиться на відкритому ринку.