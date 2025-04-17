Отримати "права" стає все складніше: з першого разу практику складає лише 16% кандидатів у водії

З початку 2025 року у сервісних центрах МВС проведено 200 тисяч практичних іспитів. І лише 32,5 тисячі з них успішно складені з першої спроби. Це свідчить про те, що фінальний етап до омріяного водійського проходять 16% кандидатів у водії. Є кілька порад, як краще підготуватись до перевірки навичок практичного керування та подолати хвилювання за кермом.

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Найбільш популярна серед водіїв – категорія В, яка дозволяє керувати легковими автівками. Практичне навчання обов’язково відбувається в акредитованій автошколі: 40 годин на механічній коробці передач та 38 – автоматичній. За потреби кандидати у кермувальники можуть проходити додаткові практичні заняття.

Перед складанням практичного іспиту в сервісному центрі МВС варто ознайомитися з маршрутами для перевірки практичних навичок керування майбутнього водія. Вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який здійснює екзаменацію, має декілька маршрутів, з якими можливо заздалегідь ознайомитись. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Це дає можливість краще підготуватись до іспиту, відпрацювати проблемні ділянки з інструктором та почуватись впевненіше за кермом під час іспиту.

Якщо іспит складено невдало, наступна спроба буде доступна через 10 календарних днів. Цей час надається для того, аби краще підготуватись до наступної спроби. Наразі кількість спроб необмежена. Іспити можливо складати, поки дійсний сертифікат про навчання в автошколі, а це 2 роки. Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС складає 420 грн.