Озвучено головні міфи, пов’язані з ременями безпеки

Поліція активно штрафує водіїв за порушення правил користування ременями безпеки. Сума штрафу чимала – 510 грн. Водночас важливість використання ременів безпеки важко переоцінити, адже у багатьох випадках вони справді рятують життя.

Патрульна поліція Київської області висловила своє бачення стосовно використання ременів безпеки. Що з цього правда, а що ні: вирішуйте самостійно.

Міф № 1. На невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати

Непристебнутий водій під час лобового зіткнення має дуже високі шанси розбити головою скло та в 9 із 10 випадків загинути.

Міф № 2. Ремінь заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне

Сучасні ремені знімаються одним клацанням. Найбільшу небезпеку становить удар, що передує пожежі або падінню у воду.

Міф № 3. Під час подорожі на невеликі відстані паски безпеки непотрібні

Згідно зі статистикою, 75% випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його дому.

Міф № 4. Пристебнутий дорослий може втримати дитину на руках

Навіть під час зіткнення на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг діятиме сила в 135 кілограмів. Втримати таку вагу неможливо.

Міф № 5. Користуватися ременем безпеки незручно

Звикнути до ременя можна, використовуючи його регулярно. У такому випадку в непристебнутої людини виникатиме почуття дискомфорту, коли пасок не застібнутий.

Міф № 6. Найбільш безпечне місце в авто — за водієм

Це місце в авто тільки здається безпечнішим. Пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, у разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів чи водія. У 75 % випадків викидання з авто люди гинуть.

Міф № 7. У разі аварії краще бути викинутим з автомобіля

Безумовно, статистика свідчить, що в пасажира, який опинився під час ДТП поза салоном, є шанс на збереження життя. 1 зі 100. Готові ризикнути? Найбільша небезпека під час ДТП — це удар об частини салону.

Міф № 8. Якщо в машині є подушки безпеки, то ремені не потрібні

Подушка під час розкриття рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. А це удар боксера-важковаговика. Ремінь безпеки не дає "зіштовхнутися" з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з пасками безпеки, а не замість них.

Міф № 9. У випадку аварії ремінь безпеки може травмувати людину

Ремінь справді може спричинити опіки чи зламати ключицю та травмувати шийний відділ хребта, адже під час різкого гальмування тіло за інерцією рухається вперед. Однак, ці травми ніщо в порівнянні з тими ушкодженнями, що чатують на пасажирів та водія без ременів.

Міф № 10. Пасажирам, які сидять на задньому сидінні, пристібатися необов’язково

Це вкрай небезпечно як для пасажирів, так і для водія, якого може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини — тут альтернативи немає.