Пальне для військової техніки тиловики продавали тоннами

Протиправні дії групи військових посадовців припинили працівники ДБР спільно з колегами з Управління стратегічних розслідувань Нацполіції України та СБУ. Ділки потрапили в оперативну розробку, в ході якої було достеменно встановлено причетність до злочину.

Як йдеться в офіційному повідомленні Державного бюро розслідування, посадовці неназваної частини систематично розкрадали пальне.

Читайте також У Миколаєві судитимуть військового за продаж гуманітарних авто для ЗСУ

Бензин і дизель накопичували приписками

Факт крадіжок та продажу з метою збагачення доведено "контрольними закупками", у т.ч. з відеодоказами (див. відео нижче), зробленими прихованою камерою. Здобуті документальні свідчення будуть використані у суді як докази злочинної діяльності посадовців.

"За даними слідства, упродовж серпня 2024 року — липня 2025 року посадовці частини регулярно привласнювали бензин і дизельне пальне, яке призначалося для військової техніки, та продавали його стороннім особам. Загалом вони викрали та продали близько 13 тис. літрів пального", – йдеться у повідомленні.



Скільки хетчбеків можна заправити краденим

Згадана кількість пального вважається дошкульною втратою для будь-якого автопарку, не кажучи вже про збитки військової частини у воєнний час. Редакція Авто24 вирішила підрахувати, скільки заправок в середньому отримає легковик з 13 000 літрів пального, скажімо дизеля.

Передусім слід зазначити, що встановлена кількість вкраденого і проданого пального за вказаний 11-місячний календарний період в конвертації на заправку цивільного транспорту виходить солідною. Що по літражу, що по грошах.

Якщо взяти одну з найпопулярніших в Україні дизельних моделей Renault Mégane з баком на 60 літрів (для Mégane II, Mégane III хетчбек), то це в середньому виходить 216,6 повних заправок. Таким чином, щомісяця посадовці в/ч, умовно кажучи, заправляли Mégan майже 20 разів (19,6), викрадаючи з резервуару 1 181 літр (1004 кг) сертифікованого дизеля.

Читайте також "Гуманітарний" автосалон у Чернігові прикрили

У головних ролях побували троє

Слідство встановило, що організатором схеми був начальник складу роти матеріального забезпечення. Він залучив до оборудки командира відділення роти та начальника служби паливно-мастильних матеріалів.

Щоб приховати нестачі, троє фігурантів вносили до службових документів завідомо неправдиві відомості – штучно завищували обсяги пального, нібито залитого в техніку. У такий спосіб частина пального накопичувалася як надлишок, який потім реалізовувався за гроші.

Оголошується повідомлення про підозру одному з фігурантів справи. Фото: оперативна зйомка ДБР

Які звинувачення висунуто

Протиправні дії учасників групи кваліфікували за кількома кримінальними статтями. З-поміж них вказано на:

ч. 4 ст. 410 КК України – привласнення військового майна в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 28 КК України – вчинення злочину організованою групою.

Скільки "світить" і що ще передбачено

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших ймовірних співучасників оборудки й вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.