Вартість паркування в багаторівневому паркінгу аеропорту Бориспіль буде коштувати €12 за добу.

Про це повідомив заступник генерального директора з комерційної діяльності та стратегічного розвитку аеропорту Бориспіль Георгій Зубко, передає прес-служба аеропорту.

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"Перша година парковки буде коштувати €1,5, наступні - дешевше. Ми також будемо заохочувати довгострокове зберігання автомобілів. Наприклад, з 1 по 3 добу - €12 на добу; з 4 по 6 добу - €9 на добу і т.д. Умовно, 10 добу буде коштувати - €6 на добу", - зазначив Зубко.

Також він добавив, що вартість парковки рахуватиме на виїзді сучасне обладнання австрійської компанії Skidata. Оплату можна буде здійснити як готівкою, так і банківською карткою.

"Аналогічне обладнання, окрім Відня, встановлене також в аеропорту Heathrow (Лондон), Гонгконг, Dubai International Airport, Schiphol (Нідерланди). Воно забезпечує індикацію вільних місць, систему відеонагляду та розпізнавання автомобільних номерів та водія, зручність оплати за допомогою 16 автоматичних терміналів оплати та 3 “ручних” кас. Оплату можна буде здійснити як готівкою, так і банківською карткою", - добавив він.