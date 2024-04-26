Аеропорт імені Джона Кеннеді невдовзі матиме найбільший у штаті Нью-Йорк автомобільний навіс з сонячними панелями для виробництва електроенергії та наповнення накопичувачів.

Це буде своєрідний комплекс сонячної енергії плюс сховище для машин. Вироблена електроенергія живитиме AirTrain та довколишні оселі, що суттєво знизить витрати на електроенергію для жителів малозабезпечених районів Квінса.

Будівництво навісу для автомобілів з сонячними батареями розпочато на довгостроковій парковці JFK 9. Там буде облаштовано криту стоянку для 3000 транспортних засобів. Сонячний купол потужністю 12 мегаватів (МВт) матиме достатню кількість панелей, сумарна площа яких еквівалентна розміру 11 футбольних полів, а також міститиме загальну сонячну генерацію потужністю 6 МВт.

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Проєкт також включатиме 7,5 МВт акумуляторних накопичувачів, які використовуватимуться в періоди пікового споживання енергії.

Управління порту та Управління енергетики Нью-Йорка уклали контракт з TotalEnergies на будівництво та експлуатацію новітнього сонячного проєкту JFK, який поетапно введуть в експлуатацію у 2025 та 2026 роках.

З пуском першого етапу розпочнеться постачання енергію до аеропорту. Це планується на березень 2025 року. Другий етап вважається комунальним – цей громадський сонячний проєкт спрямований на забезпечення електроенергією комунального підприємства Con Edison. Звідси постачання електричної енергії для населення розпочнеться з квітня 2026 року.

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Проєкт забезпечить гарантовану економію рахунків домогосподарствам за електроенергію протягом наступних 25 років, оскільки ті перебувають у невигідному становищі та постраждали від навколишнього середовища. Вочевидь, мова йде про постійний гуркіт літаків та надмірні викиди в атмосферу під час зльоту і посадки.

Сонячний паркінг JFK після повного введення в експлуатацію вироблятиме достатньо чистої енергії для скорочення викидів CO 2 більш ніж на 6000 тонн на рік, що еквівалентно викидам приблизно 1500 автомобілів з ДВЗ протягом року.

Фото: Airport world