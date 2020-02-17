Автосалон в Пекіні, запланований на 21-30 квітня, буде зміщений на більш пізні дати, сказано на офіційному сайті виставки. Прчина: "захист гостей і учасників від епідемії коронавируса".

Припущення про те, що Пекінський автосалон буде скасований, висловлювалися і раніше, однак тепер цю інформацію підтвердили офіційно. Це далеко не перший захід в країні, відкладений через спалах коронавируса. Раніше аналогічне рішення ухвалили організатори інвестиційної конференції Credit Suisse Group AG, а уряд вперше за кілька десятиліть може перенести весняну сесію Всекитайських зборів народних представників.

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Що ж стосується Пекінського автосалону, то він проводиться з 1900 року раз на два роки, чергуючись з Шанхайським моторшоу. Традиційно найбільша кількість прем'єр виставки призначена для внутрішнього ринку. У 2018 року учасники зайняли вісім павільйонів загальною площею 220 тисяч квадратних метрів, виставили понад 1000 автомобілів, 105 з яких мали статус новинок.

Епідемія коронавируса, осередком поширення якого стало китайський місто Ухань в провінції Хубей, відбилася на автомобільній промисловості. Багато автовиробників і виробники комплектуючих призупинили роботу на заводах, причому не тільки всередині країни, але і за кордоном. Першою компанією, яка ввела режим простою за межами Китаю, стала Hyundai, яка оголосила про припинення випуску машин на підприємстві в Південній Кореї.

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