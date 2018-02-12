Зріджений газ - небезпечна річ. Особливо, коли його ціла цистерна. Кошмар починається, коли поруч виникає іскра

Відеокадри з автомобільного реєстратора показують справжній кошмар наяву, що стався на шосе Пекін-Харбін у Китаї. Вантажівка з повною цистерною зрідженого нафтового газу зазнала аварії, а її небезпечний вантаж розлився по широкій дорозі. Те, що сталося далі, більше схоже на ситуацію з фільму “Пункт призначення”, або втіленням вислову “пекло на землі”.

Як зазначено у описі до відео, розміщеного на LiveLeak, інцидент трапився близько дев’ятої ранку 11 лютого. В наслідок аварії пальне з автоцистерни вилилось на проїжджу частину магістралі. Водій проїжджаючого повз кросовера Mazda CX-4 вирішив чи то оминути місце аварії, чи то припаркуватись на узбіччі, аби допомогти водію вантажівки. Несподівано іскра від його двигуна чи сама температура мотора викликала займання пального, розлитого на асфальті.

Внаслідок інциденту, за офіційною інформацією, водій танкера отримав серйозні опіки близько 50% тіла, ще 7 осіб на 3 автомобілях отримали незначні ушкодження.

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