Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту

Правоохоронці затримали мешканця Болградського району за незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови.

Про цей епізод у кримінальному впровадженні розповідає Головне управління Національної поліції України в Одеській області.

Месенджер став пасткою

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 51-річний житель одного з сіл Кубейської сільської територіальної громади відкрито через месенджер підшукував осіб, охочих незаконно виїхати за кордон поза пунктами пропуску.

На пропозицію знавця "усіх стежок у прикордонній смузі" пристав 27-річний "клієнт". Він погодився заплатити необхідну суму. Той оцінив свої послуги у 8 000 доларів.

Це практично вполовину менше, ніж на кордоні з Польщею, Румунією чи Угорщиною, про "тарифи" яких Авто24 розповідала неодноразово.

Ухилянт встиг гроші потримати в руках, але за кілька хвилин не стало ні цих доларів, ні автомобіля, що вважається інструментом злочину. Фото: Нацполіція

За схемою пішого маршруту

Провідник зустрів охочого до переправи в зумовленому місці. Він забрав того і на власному автомобілі відвіз до одного з прикордонних сіл Болградського району.

Отримавши кошти, зловмисник разом із "клієнтом" вирушив пішки до державного кордону, де мав показати піший маршрут у сусідню країну в обхід прикордонних нарядів.

Ухилянт вважав себе хитрим

Втілити задумане фігуранту не вдалося, оскільки був затриманий правоохоронцями. Припинили та задокументували дії зловмисника співробітники Болградського районного відділу поліції разом з військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону.

За словами начальник Болградського районного відділу поліції Романа Михайлова, слідчі повідомили ділку про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

За це можуть "впаяти" 9 років

Покарання за такі дії можуть бути суворі. Згідно ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

У якості речових доказів поліцейські вилучили у фігуранта транспортний засіб та гроші, здобуті незаконним шляхом. Суд задовольнив клопотання слідчих та наклав на майно арешт.