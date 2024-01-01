Пересувний автономний РЕБ виходить на непомітне чергування

Вітчизняний виробник наземних роботизованих комплексів НРК "МУРАХА" показав студентам “Плюща” виправдано, оскільки коледж першим в Україні розпочав готувати фахівців за спеціальністю "Оператор дистанційно керованих апаратів". Про це повідомляється на сторінці розробників у Facebook.

Таким чином викладачі, майстри виробничого навчання, студенти задовго до презентації першими в Україні ознайомилися з вітчизняною розробкою. А 2 лютого розробники офіційно представили свою новинку – автономну мобільну платформу з висувною щоглою під назвою "Плющ".

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"Варіантів застосування багато, але наразі виокремлюємо два ключові та, як не дивно, протилежні операційні місії. З одного боку – це автономний ретранслятор для забезпечення стабільного зв’язку у важкодоступних районах, а з іншого – РЕБ-станція для створення ефективних перешкод для зв’язку ворога", – йдеться у вчорашній публікації на тому ж ресурсі.

Показ роботизованого "Плюща" майбутнім операторам дронів. Фото: Роботизовані Комплекси

В номенклатурній лінійці виробника це вже третя роботизована модель після логістично-евакуаційного транспортера "Мураха" та мобільної вогневої точки "Богомол" з бойовим модулем кулемета 12,7 мм.

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Гусенична ходова на базі "Мурахи" робить цю малогабаритну машину (2470 × 1222 × 1310 мм) всюдихідною та малопомітною у складках місцевості. Працює практично безшумно.

Транспортер разом надбудовою телескопічної щогли важить 775 кг і має 40-кілометровий запас ходу на одній зарядці. Пересіченою місцевістю їде зі швидкістю 9 км/год.

Польові тести наближенням операційного режиму до реальних бойових умов. Фото: Роботизовані Комплекси

В операційному режимі час розгортання комплексу з виведенням щогли на висоту 9,5 метра не перевищує 80 секунд, а для згортання потрібно всього 60 секунд. Це дозволяє легко зніматися з місця, маневрувати та передислоковуватися на іншу заздалегідь підібрану позицію і вже відтіля працювати в заданому режимі.