Перевізника оштрафували на 800 євро за надто малий шрифт назви його компанії: де діють такі правила

Приватний перевізник вже 30 років керує вантажівками, тож зареєстрував свою діяльність як приватний підприємець з назвою компанії Allan Misfelt ApS. Про нещодавній інцидент, що стався в ході зустрічі перевізника та поліції розповідає tvsyd.dk.

Своїм автомобілем Scania R500 з 4-вісним самоскидним напівпричепом він перевозить "сипучку" – переважно матеріали для виробництва бетону. Працює чесно, але вже втомився від "ревних перевірок, які не мають нічого спільного з безпекою".

Ці перевірки затюкали

"Безпека для мене дуже важлива, але контроль – не про це. Йдеться про дурні правила та показ каталогу штрафів", – каже Аллан Місфелт.

Його зупинили для планової перевірки на шосе між Вайле та Гернінгом. Технічний стан, документація на машину та вантаж відповідали усім нормативним запитам. Але було одне “але”.

Він у вас на 5 сантиметрів менший

Поліцейський просто так відпускати водія та його автомобіль не хотів. І хоча з технічним станом вантажівки було все гаразд, наділений владою чиновник в погонах найшов до чого присікатися.

Йому не сподобався напис назви компанії, нанесений на боковий спойлер тягача. Назва була написана 5-сантиметровими літерами – надто дрібно.

Боковий спойлер з написом власника автопоїзда був дрібний і за це на наші гроші водієві виписали штраф у майже 40 000 гривень. Колаж: Авто24 з фото Аллана Місфелта

За місцевими нормами це на 5 сантиметрів менше необхідного. У Данії щодо цього в одному з документів чітко регламентується – 10 сантиметрів.

Розмір має значення

Обуренню власника самоскидної фури не було меж. Роками їздив і ніхто уваги не звертав на маленький розмір напису, а тут видали вердикт – штраф у 6000 крон за напис з наполовину меншим розміром літер. Це у конвертації буде 39 900 гривень.

"Назва повинна бути чітко нанесена безпосередньо на кузов транспортного засобу літерами заввишки не менше 10 см", – зазначено у §13 Виконавчого розпорядження про перевезення вантажів.

Зустрінемося у суді

Попри таке чітке формулювання законодавства, Аллан Місфелт все ж має намір звернутися до суду. Він розуміє, що програє, оскільки формально порушення є.

Назва й справді малорозмірна, але штраф за це космічний. Фото: Аллан Місфелт

Однак перевізник хоче привернути увагу до абсурдності цієї норми, оскільки напис взагалі не несе якогось важливого для безпеки руху навантаження.

Місфелт вважає, що стягувати штраф у розмірі 6000 крон, тобто 800 євро, навіть за європейськими розмірами зарплат та пенсій просто нерозумно та абсурдно.