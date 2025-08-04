Перевізникам підготували нові правила перетину кордону

Мінрозвитку затвердило нові правила для вантажівок в системі єЧерга. Про це проінформував заступник міністра Сергій Деркач на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, ключова мета цих змін – зробити перетин кордону прогнозованим і передбачуваним, а також впорядкувати рух пріоритетних вантажів.

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Зокрема, зміниться пріоритетність перетину кордону вантажівками. Зокрема, першочерговість у черзі отримають машини:

зі швидкопсувними товарами

з декларацією cпільного транзиту Т1 або книжкою МДП

які працюють для підприємств зі статусом АЕО.



Постановка в чергу “пріоритетів” буде відбуватись за чітким співвідношенням.

Окрім того, змінюється порядок продовження черги: продовжити місце в черзі можна лише 1 раз на 60 днів; продовження доступне буде на 4, 6, 8 або 10 годин.

Ще одне нововведення – це впровадження обмеження реєстрації для вантажівки в чергу протягом 14 днів у разі низки порушень. Серед них:

внесення недостовірних даних про вантаж, водія чи транспортний засіб;

виявлення даних про перетин кордону без реєстрації в єЧерзі;

виявлення даних про перевезення вантажу, коли реєстрація була зроблена “на пусто”;

скасування користувачем місця в черзі двічі підряд у статусі на в’їзд до пункту пропуску;

анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску;

скасування користувачем місця в черзі за добу до перетину кордону двічі підряд протягом останніх 30 днів.

Наразі в міністерстві готують систему до впровадження цих змін. Про оновлення функціоналу повідомлять додатково.