Mercedes продемонструвала перші офіційні фото купе та кабріолета C-Class 2019 модельного року. Офіційний дебют має відбутися на автосалоні в Нью-Йорку.

Слідом за модернізованим седаном та універсалом, новинки оснащені новими бамперами, іншими гратами радіатора і оновленими світлодіодними фарами. Моделі також мають рестайлінгові світлодіодні задні ліхтарі.

Інтер'єр зазнав багатьох дрібних змін, включаючи додавання нового рульового колеса з сенсорними елементами керування. Дизайнери також встановили новий 12,3-дюймовий цифровий приладовий блок і оновлений контролер тачпада з тактильним зворотним зв'язком.

У Європі з'являться нові варіанти C 200 і C 200 4MATIC з 1,5-літровим двигуном потужністю 184 к.с. і крутним моментом 280 Нм. Моделі також мають 48-вольтну електричну систему, яка може сприяти збільшенню потужності на 14 к.с. при прискоренні. В компанії говорять, що цей додатковий імпульс “потрібен в короткочасний момент, поки турбокомпресор не створить необхідний тиск”.

Базовий двигун дозволяє купе розганятися до швидкості 0-100 км/год за 7,9 секунди, перш ніж досягти максимальної швидкості до 239 км/год. Що важливо, модель споживає всього лише 6,1 л / 100 км.

В дизельній лінійці є версія C 220d, яка має 2,0-літровий двигун потужністю 194 к.с. і 400 Нм крутного моменту. (Збільшення на 24 к.с. порівняно за попередником). Завдяки додатковій потужності модель може прискорюватись до першої сотні за 7,0 секунди і досягати швидкості 240 км/год.

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Драйвери, які шукають більше потужності, можуть вибрати оновлений C43. Модель має двотурбінний 3.0-літровий двигун V6, який розвиває 390 к.с. 520 Нм крутного моменту. Це дозволяє C43 Coupe прискорюватись до першої сотні за 4,7 секунди і досягати максимальної швидкості 250 км/год.