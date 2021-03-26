Паливний ринок в Україні переживає важкі часи. Через локдаун попит на нафтопродукти в нашій країні знизився на 15-50%. Найскладніше ситуація в західному регіоні України. Там попит на паливо знизився на 40-90%.

Учасники українського паливного ринку повідомляють, що попит на паливо почав знижуватися на початку локдауна. За словами топ-менеджера мережі WOG, з 16 по 19 березня 2021 року попит на паливо знизився на 15%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Після цього падіння прискорилося і досягло 22-25%. Станом на понеділок, 23 березня 2021 року, зниження попиту на паливо в Україні зупинилося на показнику 15-17%.

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Інші мережі АЗС в Україні підтверджують тенденцію. Директор з комунікацій мережі KLO розповідає, що зараз популярністю користуються заправки повних баків. Так водії можуть довго не заїжджати на АЗС.

За совами директора "Консалтингової групи" А-95" Сергія Куюна, найскладніше ситуація на заході України і в прикордонних регіонах. Падіння попиту на паливо на заході склало 40%, на АЗС в районах прикордонних переходів - на 90%.

Сергій Куюн прогнозує погіршення ситуації і падіння попиту в квітні на 40-50%. Він посилається на приклад Італії, де АЗС втратили 70-80% продажів. Також, на його думку мінімум 25% АЗС в Україні приречені на банкрутство, ще 10-15% будуть в зоні ризику. "Не виключаю, що вони будуть скуплені більшими гравцями", - припустив експерт.