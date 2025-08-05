Перший китайський електромобіль Hyundai продаватиметься за $20 000

Як зазначає CarNewsChina, новий Hyundai EO знаменує початок “Року нової енергії” для Beijing Hyundai. Компанія планує представити 5 повністю електричних моделей протягом наступних трьох років в ціновому діапазоні від 100 000 до 300 000 юанів (від $14 000 до $42 000).

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Згідно з повідомленням, EO буде доступний як у передньопривідній, так і в повнопривідній конфігураціях. Передньопривідна версія оснащена одним двигуном потужністю 160 кВт (218 к.с.), тоді як повнопривідна версія додає задній двигун потужністю 73 кВт, що забезпечує загальну потужність 233 кВт (316 к.с.).

Обидві версії матимуть максимальну швидкість 185 км/год та літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор, що постачається FinDreams, дочірньою компанією BYD, з розрахунковим запасом ходу до 700 км за умов CLTC. Дизайн кросовер включає денні ходові вогні у формі окремих кристалів, короткі звиси та 20-дюймові колеса.

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Автомобіль має розміри 4615 мм у довжину, 1875 мм у ширину та 1675 мм у висоту з колісною базою у 2750 мм. Також відомо, що Hyundai EO буде оснащений системою допомоги водієві “Haomo.ai” з асистентами автономного керування другого рівня. За оцінками CarNewsChina, ціна на цю модель, оскільки це повністю електричний позашляховик, навряд чи перевищить 150 000 юанів (20 000 доларів). Однак, через жорстку конкуренцію в сегменті, фінальна ціна моделі може бути скорегована після запуску.