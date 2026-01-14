Перший та наступні продажі авто: які податки платити у 2026 році

У 2026 році порядок оподаткування доходів фізичних осіб від продажу транспортних засобів залишається прив’язаним до кількості угод протягом календарного року. Це важливо враховувати під час перереєстрації автомобілів та мотоциклів у сервісних центрах МВС.

Календарний рік як базовий період

Облік операцій продажу ведеться виключно в межах календарного року з 1 січня по 31 грудня. Не має значення дата першої реєстрації транспортного засобу чи проміжок між продажами. Якщо кілька угод відбулися в одному році, вони сумуються саме в цьому податковому періоді.

Перший продаж легкового авто або мотоцикла

Згідно зі статтею 173 Податкового кодексу України, перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується. Це ключова умова для громадян, які відчужують транспортний засіб епізодично.

Другий продаж у тому самому році

Другий продаж таких транспортних засобів уже підлягає оподаткуванню. Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 5 відсотків від вартості авто або мотоцикла. Додатково сплачується військовий збір у розмірі 5 відсотків. Для військовослужбовців ставка військового збору становить 1,5 відсотка.

Третій і наступні продажі

У разі третього та кожного наступного продажу протягом року податкове навантаження суттєво зростає. Доходи оподатковуються за ставкою 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб плюс військовий збір у розмірі 5 відсотків.

Окремі правила для інших транспортних засобів

Для вантажних автомобілів, автобусів і причепів пільговий перший продаж не передбачений. Вони оподатковуються вже з першої операції за ставкою 5 відсотків плюс військовий збір, незалежно від того, яка це за рахунком угода протягом року.

Визначення вартості транспортного засобу

Платник податків самостійно визначає вартість проданого авто або мотоцикла як ринкову чи середньоринкову. Водночас вона не може бути нижчою за середньоринкову вартість відповідної моделі, оприлюднену на офіційному вебсайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Саме від цієї суми обчислюється податок при другому та наступних продажах.

Перереєстрація у сервісних центрах МВС

Під час звернення до сервісного центру МВС громадяни можуть одночасно оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу. Послуги надаються за попереднім записом через систему або застосунок Е-запис, а також безпосередньо у територіальних сервісних центрах.