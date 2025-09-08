Перший ТСЦ МВС працюватиме автономно на сонячній енергії

Відтепер, у Вінниці регіональний сервісний центр МВС та сервісний центр МВС №0541 забезпечують свої потреби в електроенергії завдяки сонячній станції потужністю 100 кВт.

Це дає можливість взагалі не споживати електроенергію з загальноміської мережі, а завдяки накопиченню сонячної енергії в акумуляторах ці дві установи повністю забезпечують себе навіть у темну пору доби. Це гарантує безперервність послуг у тому числі під час відключень світла.

Раніше у разі перебоїв електропостачання роботу переводили на генератор, але цей процес займав час та створював незручності. Тепер усі процедури відбуваються безперервно та без збоїв у роботі систем.

Окрім енергонезалежності, у сервісному центрі МВС впроваджуються й інші інновації. Для забезпечення прозорості та чесності під час складання іспитів в екзаменаційному класі встановлено арочний металодетектор. Тож відвідувачі можуть залишати особисті пристрої перед складанням тестувань у спеціальні шафки.

А нещодавно у сервісному центрі МВС №0541 відкрили укриття, де навіть під час “повітряної тривоги” продовжують надавати послуги.