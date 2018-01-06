Японський Honda Civic вийшов на український ринок у версії хетчбек, ще й з довгоочікуваними турбомоторами. На тест-драйві Авто24 - топова спортивна версія на 182 сили.

Хетчбек десятої генерації став довшим, нижчим і ширшим, аніж попередня модель. При цьому він отримав більший, ніж у конкурентів багажник – цілих 478 літрів.

Топову версію хетчбека Honda Civic можна визначити за агресивним аеродинамічним обвісом кузова, трубами вихлопної системи в центрі бампера та чорною решіткою радіатора.

В салоні - панель приладів як у CR-V, центральний монітор з навігацією, мультимедійна система і бездротова зарядка для мобільного.

Десята генерація Civic нарешті перейшла на двигуни меншого об’єму, але з турбіною.

Хетчбеки постачають на наш ринок з одним із двох турбомоторів об'ємом один чи півтора літри. Менший має три циліндри і 129 сил, потужніший видає 182. У нас топова версія, яка видає 220 номів, хоча частина темпераменту "губиться" в надрах варіатора. Нові мотори більш чутливі до натискання на педаль газу та на них легше їздити. В них майже немає турбоями та й крутити не потрібно, бо тягнуть з самого низу.

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Хетчбек Honda Civic буде дорожчим за седан. Бо ціна базового на 2 тисячі доларів вища і розпочинатиметься з еквіваленту $24700 за літрову 129-сильну турбоверсію. Наша ж машина на 182 сили стартуватиме з $30 100.

Повну версію тест-драйву хетчбеку Honda Civic з Сергієм Волощенко очікуйте у січні 2018 року!

Нагадаємо, що одна з моделей Honda ввійшла до рейтингу найкращих бюджетних моделей року.