Шведська компанія не розголошує усіх деталей, але обіцяє випустити електромобіль у продаж у 2019 році. Схоже, ним стане хетчбек серії 40.

Компанія Volvo офіційно підтвердила, що автономна електрична модель з’явиться у продажу вже наступного року. Детальна інформація про новинку поки що тримається у секреті. Проте керівник компанії Хакан Самюельссон обмовився, що електромобіль на основі концепту 40.2 потрапить до автосалонів дилерів раніше за будь-яку іншу модель Volvo.

Виходячи з цього, можна прогнозувати, що серійна модель електричного автомобіля матиме в основі платформу Compact Modular Architecture (CMA), що використовується концерном для компактних моделей і дозволяє використовувати електричну силову установку.

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Щодо самої системи, то на концепті 40.2 шведи продемонстрували установку, здатну забезпечити до 350 км пробігу на одній зарядці. Однак голова департаменту розробки та розвитку Генрік Грін зазначив, що команда розробників націлена на цифру у 500 км автономного ходу.

Нагадаємо, що минулого року компанія Volvo заявила про наміри додати до списку опцій усього модельного ряду гібридні та електричні силові установки, починаючи з 2019 року.

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