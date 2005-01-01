В сети появились первые изображения, дающие представление о внешности обновленного хетчбека Skoda Fabia. Естественно, дизайн новинки перекликается с пока еще актуальной моделью, но есть и существенные различия.

В Skoda обещают показать обновленный хетчбек марте текущего года на моторшоу в Женеве. Эта информация уже подтверждена официально. Также сообщается, что автомобиль получит новые светодиодные фары и фонари, обещаны также необычные опции из серии «Simply Clever».

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Судя по тизеру, обновленная Skoda Fabia может обзавестись и трехдверной версией. Кроме того есть непроверенная информация о предстоящем возрождении модификации RS, которая может получить гибридную силовую установку.