Peugeot 205, якому більше 40 років, продають за 350 000 доларів

Peugeot 205 Turbo 16 оснащений 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 197 кінських сил. Усі 200 виготовлених одиниць мають однакову сіру схему фарбування. Цей екземпляр має пробіг лише 3216 км. Він може бути проданий на аукціоні наступного місяця за 350 000 доларів, повідомляє carscoops.com.

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Peugeot 205 T16 здобув титули WRC поспіль у 1985 та 1986 роках. Серійні версії залишилися вірними гоночним автомобілям, за винятком деяких більш екзотичних технологій та специфічних для гоночних аеродинамічних елементів.

Компактний розмір, серйозна потужність

Безпосередньо за пасажирським салоном розташований оригінальний 1,8-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видавав 197 к.с. та 255 Нм крутного моменту, коли цей автомобіль був новим. Це може здатися не так багато за сучасними стандартами хот-хетча, але потужність передавалася на всі чотири колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач. І не забувайте, що ця машина важить значно менше тони, що і є однією головних переваг.

Механізм продажу

Аукціонний будинок Bonhams займається продажем саме цього 205 Turbo 16, якому в останні роки приділялася пильна увага. Нинішній власник придбав автомобіль у січні 2022 року і з того часу чимало інвестував у його механічне здоров'я. Нещодавні роботи включають нову підвіску, радіатор, зчеплення, генератор змінного струму та модернізовані магістралі охолоджувальної рідини. Загалом, за словами продавця, на відновлення та обслуговування автомобіля було витрачено 200 000 доларів.

Незважаючи на всю виконану роботу, автомобіль проїхав лише 3216 км, що, безсумнівно, робить його одним із 205 Turbo 16 з найменшим пробігом серед існуючих. Для непосвячених це може здатися не дуже захопливим, але якщо передаукціонна оцінка Bonhams точна, він може коштувати стільки ж, скільки й новенький Ferrari 296 GTB.

Для Українців купівля таких автомобілів є фактично забороненою. За існуючими в країні порядками неможливо законно зареєструвати автомобіль, який не відповідає нормам Євро2. З такою проблемою зіткнувся Андрій Данилко, який купив Rolls-Royce належав Фредді Мерк'юрі, не зміг його легалізувати в Україні і змушений був його продати.