Peugeot e-3008 та e-5008 отримали повний привід та потужність в 325 "коней"

Як зазначає Carscoops, нова версія обох кросоверів буде доступна вже найближчими тижнями. У виконанні Performance авто оснащуються додатковим електромотором на задній осі з потужністю 112 кінських сил.

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В парі зі стандартним двигуном на передній осі на 213 к.с., загальна потужність системи становитиме 325 “конячок”. Автовиробник зазначає, що у перші половині цього року також з’явиться нова п’ятимісна версія e-5008.

Вона відрізнятиметься збільшеним об’ємом багажника в 994 літри внаслідок відсутності третього ряду сидінь. Peugeot каже, що торік продажі електромобілів подвоїлися. Французький бренд продемонстрував найвище зростання роздрібних продажів електричних авто у Європі й став лідером в сегменті B.

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Також компанія підкреслила свою програму Peugeot Electric Promise, згідно з якою електромобілі Peugeot мають гарантію 8 років або 160 000 км, настінний зарядний пристрій та картку Free2Move Charge, яка надає доступ до майже одного мільйона зарядних точок по всій Європі.