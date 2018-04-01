Покупці звертають усе менше уваги на коротку версію Peugeot 208, тож виробник вирішив залишити її у історії. У наступному поколінні також не буде тридверної моделі.

Компанія Peugeot поповнила список виробників, які відмовились від тридверних компактних хетчбеків у своєму модельному ряду. Найближчим часом модель 208 з таким кузовом знімуть з виробництва.

Видання AutoWeek повідомляє, що 208 модель знімуть з конвеєра у найближчі тижні. , менш практична модель буде припинена протягом найближчих тижнів. Таке рішення було прийнято через погані продажі автомобіля на більшості ринків, і це не є несподіванкою з огляду на те, що деякі виробники автомобілів вже застосували аналогічну стратегію. Наприклад, Volkswagen відмовився від тридверного Polo, SEAT – від Ibiza, Kia – від Rio, а Renault більше не випускає коротку версію Clio.

З іншого боку у цьому сегменті усе ще є цікаві автомобілі з двома бічними дверима: Ford Fiesta, Opel Corsa та MINI Cooper почувають себе досить непогано і з трьома дверима.

Peugeot не планує поновлювати тридверну версію 208 і в наступному поколінні. Як і більшість виробників, зараз Peugeot зосередив увагу на кросоверах усіх розмірів та форм.

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