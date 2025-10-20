Пʼяна жінка викрала "Жигуль", щоб поїхати на море, але натомість потрапить на 5 років у вʼязницю

ФОТО: згенероване АІ|
Жінка вирішила поїхати на море на краденому авто
У Чорноморську поліцейські затримали 40-річну жінку, яка у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволоділа автомобілем ВАЗ, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.
За словами власника, 25-річного місцевого мешканця, він залишив свої “Жигулі” біля під’їзду незачиненим і навіть з ключем у замку запалення. Через кілька хвилин почув звук мотора — і зрозумів, що машину щойно викрали.
Правоохоронці швидко відреагували: вже за пів години «викрадачку» разом із ВАЗом знайшли на одній з вулиць міста. За кермом була нетвереза жінка без постійного місця проживання з Вінничини, яка зізналася, що просто хотіла «покататися до моря».
Перевірка підтвердила — вона була п’яна. Поліція склала кілька протоколів:
- за керування у стані сп’яніння (штраф 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік);
- за керування без права керування (ще 3400 грн штрафу).
Крім того, слідчі повідомили їй про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Тепер жінці загрожує до 5 років ув’язнення. Автомобіль повернули власнику.