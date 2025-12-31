П’ять гучних прогнозів Ілона Маска щодо Tesla, які не справдилися у 2025 році

2025-й у риториці Ілона Маска мав стати роком прориву: стрімке зростання продажів, масова автономність, роботаксі та армія гуманоїдних роботів. Та підсумки року виявилися значно скромнішими, порахували в Electrec.

Замість зростання — падіння продажів

Наприкінці 2024 року Маск упевнено заявляв, що у 2025-му Tesla повернеться до зростання і наростить продажі електромобілів на 20–30%. Про це він говорив під час фінансових дзвінків з інвесторами, а на початку 2025 року компанія й надалі повторювала тезу про «повернення до зростання».

Втім, реальність виявилася іншою. За попередніми оцінками самої компанії, річні поставки Tesla у 2025 році скоротилися приблизно до 1,64 млн автомобілів — менше, ніж роком раніше. Таким чином, це вже другий рік поспіль, коли Tesla фіксує спад, попри те, що глобальний ринок електромобілів загалом зріс приблизно на чверть.

Роботаксі для половини США, яких не стало

Окрема історія — обіцянки щодо роботаксі. Улітку 2025 року Маск заявляв, що автономний сервіс поїздок Tesla охопить близько 50% населення США вже до кінця року. Раніше він взагалі говорив про понад мільйон роботаксі на дорогах у 2025-му.

Згодом прогнози почали стрімко «худнути». У жовтні Маск говорив уже про 500 роботаксі в Остіні, у листопаді — про приблизно 60. Фактично ж, за підсумками року у місті нараховується близько 30 таких авто, більшість з яких працюють нерегулярно і все ще потребують присутності страхувальних операторів у салоні.

«Найепічніше демо», яке так і не відбулося

Влітку Маск анонсував «найепічнішу демонстрацію в історії Tesla», пообіцявши показати її до кінця року. Для досвідчених спостерігачів за Tesla це прозвучало знайомо — подібні заяви лунали і раніше, але без результату.

Так сталося і цього разу. Демонстрація так і не відбулася, а згодом з’ясувалося, що вона пов’язана з новим Roadster, який сам по собі затримується вже п’ять років. Тепер показ обіцяють перенести на квітень 2026 року.

Tesla Semi знову «переїхав» у плани

Електрична вантажівка Tesla Semi також не уникла чергового перенесення. Офіційно Tesla орієнтувалася на старт серійного виробництва у 2025 році. Проте ближче до кінця року компанія підтвердила: масове виробництво знову відкладається — цього разу на 2026-й.

З огляду на те, що Semi вперше анонсували ще у 2017 році, а старт продажів планували на 2019-й, чергове перенесення вже мало кого здивувало.

Тисячі роботів Optimus, яких ніхто не побачив

Ще один масштабний прогноз стосувався гуманоїдного робота Optimus. Маск заявляв, що до кінця 2025 року на заводах Tesla працюватимуть тисячі таких роботів, а обсяги виробництва сягнуть 5–10 тисяч одиниць на рік.

Натомість жодних підтверджень масового випуску Optimus так і не з’явилося. За даними з ланцюгів постачання, програму неодноразово гальмували, а нову версію робота компанія досі не представила. Наразі Tesla демонструвала лише дуже базові можливості Optimus — і навіть ті виконувалися з активною участю дистанційного керування.

Підсумок року

2025-й став ще одним прикладом того, як гучні заяви Tesla не завжди встигають за реальністю. Іронічно, що сам Маск свого часу сказав: «Здатність передбачати майбутнє — найкращий показник інтелекту». За підсумками цього року ці слова знову звучать як мінімум дискусійно.